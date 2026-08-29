Paredes après les sanctions de la FIFA : c'est Gavi qui m'a frappé !

Les répercussions de l'altercation entre les joueurs de l'Argentine et de l'Espagne à l'issue de la finale de la Coupe du monde 2026 continuent de peser sur les deux sélections, après que les sanctions prononcées par la Fédération internationale de football (FIFA) ont révélé la suspension de l'Argentin Leandro Paredes pour 10 matches, avant qu'un appel n'ouvre la voie à une réduction de sa période d'absence des rencontres officielles.

Selon les informations rapportées par la radio espagnole Cadena SER, Paredes a qualifié la sanction d'« exagérée », affirmant que la fédération argentine avait déposé un appel dans l'espoir de réduire le nombre de matches. Il s'est également étonné que Gavi soit le seul joueur espagnol sanctionné, déclarant : « C'est lui qui m'a donné un coup de poing dans la poitrine, mais ce n'est pas grave, c'est comme ça que ça s'est passé. »

L'amende infligée à Paredes s'élève à 78 000 euros, tandis que les sanctions ont également concerné l'Argentin Nahuel Molina, suspendu pour 7 matches, Roberto Ayala, membre du staff technique, pour 3 matches, et Thiago Almada pour un match, chacun d'eux étant condamné à une amende de 27 000 euros.

Les sanctions ne se sont pas limitées aux joueurs et au staff technique, puisque la FIFA a infligé une amende de 270 000 euros à la Fédération argentine de football, en raison d'une banderole politique apportée par les supporters dans le stade et brandie par certains joueurs lors de la célébration.

En revanche, l'appel argentin a apporté un développement positif pour la sélection, après que la FIFA a autorisé que les périodes de suspension soient purgées lors des matches amicaux, ce qui réduit considérablement le nombre de rencontres officielles que manqueront les joueurs sanctionnés.

Ainsi, Paredes et Molina ne pourront pas retrouver les rangs de la sélection argentine durant le reste de l'année 2026, mais la nouvelle décision offre au staff technique l'occasion de récupérer leurs services lors des matches officiels à un rythme relativement plus rapide.

Malgré cela, l'absence de Paredes demeure longue, les données actuelles indiquant que son retour éventuel en sélection ne devrait pas intervenir avant la trêve internationale de septembre et octobre 2027, ce qui signifie qu'il pourrait rester éloigné du maillot de l'Argentine pendant plus d'un an, à un moment où l'effectif de la sélection se prépare à une phase importante de reconstruction de l'équipe et de définition de l'avenir de plusieurs de ses éléments essentiels.