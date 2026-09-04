Le FC Barcelone s'apprête à ajouter un nouveau visage à son projet de complexe sportif et de loisirs, après avoir élaboré un plan visant à créer un petit parc d'attractions au sein du complexe du stade « Spotify Camp Nou », une initiative destinée à élargir les options de divertissement offertes aux supporters, en particulier les jours de match.

Le journal « Mundo Deportivo » a rapporté que le FC Barcelone présentera, lors de son assemblée générale ordinaire prévue le 19 septembre en cours, un accord conclu avec une entreprise pour aménager des espaces de jeux, destinés en particulier aux enfants, pour une durée supérieure à 5 ans.

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Le projet attend l'approbation des membres délégués de l'assemblée générale avant le début de sa mise en œuvre, tandis que le club catalan compte dévoiler davantage de détails concernant l'accord lors des réunions médiatiques qui précéderont la tenue de l'assemblée.

Le nouveau projet devrait renforcer les activités de loisirs entourant le Camp Nou dans sa nouvelle version, dans le cadre de la vision du FC Barcelone visant à développer l'expérience des supporters à l'intérieur comme à l'extérieur du complexe, sans la limiter à la seule présence aux matchs.

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