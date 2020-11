Mercato - Cristiano Ronaldo au PSG ? Leonardo ne ferme aucune porte

Invité à répondre aux questions des supporters du PSG, le directeur sportif estime que le club peut s’offrir le Portugais, s'il veut quitter la Juve.

Le PSG avait prévenu que Leonardo allait répondre aux questions des supporters, ce mardi matin. Si l’on pouvait penser que le directeur sportif allait utiliser la langue de bois sur certains sujets, le Brésilien a été cash comme à son habitude. Présent au Parc des Princes, Leonardo s’est confié sur le futur de Kylian Mbappé ainsi que des prolongations de Neymar ou Angel Di Maria.

Finaliste de la Ligue des Champions, le PSG ne manque-t-il pas d’une pièce gagnante pour enfin décrocher le graal européen ? La question se pose et un fan du club parisien s’est permis de demander les intentions parisiennes concernant Cristiano Romaldo.

Le Portugais n’a pas clamé son désir de quitter la Turin mais s’il venait à faire comme Lionel Messi, l’été dernier, les champions de se positionneraient-ils sur le dossier ? A écouter Leonardo, aucune porte n’est fermée, malgré la crise économique et sanitaire qui touchent les clubs.

"Aujourd'hui dans le football on ne sait pas. Si demain, Cristiano Ronaldo se réveille et dit je veux aller jouer ailleurs. Qui peut l'acheter ? C'est un cercle fermé. Le PSG entre dans ce cercle. Comme d'habitude, c'est aussi des opportunités, des situations. Le mercato, il faut le préparer et c'est ce qu'on fait. Nous avons nos priorités, nos listes, mais un imprévu peut arriver. Après lors du dernier mercato, il n'y a pas eu de folies."