Paraguay Espoirs - Mali Espoirs : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Les Espoirs de Paraguay et du Mali se défient, ce mardi soir, pour le dernier match de poule aux JO Paris 2024. Les dernières infos ici.

C’est la fin du premier tour du tournoi de football aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ce mardi 30 juillet 2024. Le groupe D réserve un match électrique entre le Paraguay et le Mali au Stade du Paris Saint-Germain, le Parc des Princes.

Paraguay - Mali, les Aiglons jouent leur survie

Le Paraguay vient pour composter son billet pour le tour suivant de la compétition olympique. Lourdement battus d’entrée par le Japon (5-0), les Paraguayens se sont rapidement relancés lors de la deuxième journée en prenant le dessus sur les Israéliens (4-2). Les Sud-américains envisagent de battre les Maliens pour se rassurer.

(C)Getty Images

De l’autre côté, les Aiglons du Mali ont rendez-vous avec l’histoire ce mardi au Parc des Princes. Battus par le Japon (1-0) lors de leur entrée en lice aux Jeux Olympiques de Paris 2024, les Maliens ont évité le naufrage au cours de la deuxième journée. En effet, les hommes d’Alou Badra Diallo ont réussi à faire un match nul contre Israël (1-1) pour nourrir l’espoir d’une probable qualification lors de la dernière journée. Avec 1 point au compteur, le Mali (3e) est condamné à la victoire pour être de la course pour le tour suivant. En cas de victoire, les Aiglons devraient espérer un match nul ou une défaite d’Israël (4e, 1 point) contre le Japon (1er, 6 points), qui est déjà qualifié.

Horaire et lieu du match

Paraguay - Mali

3e journée/Tournoi de football (Groupe D) – JO Paris 2024

Lieu : Parc des Princes (Paris)

A 21h française

Les compos probables du match Paraguay - Mali

Paraguay : G. Fernandez - Flores, Balbuena, Dejesus, Rivas - Viera, D. Gomez - Gonzalez, Enciso, M. Fernandez - Perez

Mali : L. Diarra - Diomandé, Cissé, Tounkara, Doucouré - B. Diarra, Traoré, Sissokho - Diallo, Doumbia, T. Diarra

Sur quelle chaîne suivre le match Paraguay - Mali ?

La rencontre entre le Paraguay et le Mali olympiques sera à suivre en direct ce mardi 30 juillet 2024 à partir de 21h sur TV5 Monde Afrique (pour les Africains) et Eurosport 5 pour les Européens. Il vous sera possible de visionner le match en streaming via l’application Max d’Eurosport.