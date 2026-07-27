Paradoxe choquant : l'Angleterre privée d'un avantage obtenu par l'Argentine en un seul match

Bien qu'elle fasse partie des pays hôtes du Championnat d'Europe 2028, l'Angleterre n'obtiendra pas de billet automatique pour la phase finale, un paradoxe qui suscite la polémique en comparaison de ce qui s'est produit avec l'Argentine pour la Coupe du monde 2030.

En effet, alors que la sélection anglaise doit disputer les qualifications pour se qualifier au tournoi qu'elle organise à domicile, l'Argentine a assuré sa participation au Mondial 2030 pour la simple raison qu'elle accueille une seule rencontre dans le cadre de l'édition du centenaire de la compétition.

Selon le journal britannique « The Sun », ce paradoxe intervient au moment où des millions de supporters ont signé une pétition réclamant que l'Argentine, championne du monde 2022 au Qatar, soit exclue des prochaines compétitions, avant de découvrir avec surprise que sa qualification pour le Mondial 2030 est en réalité déjà acquise, quatre ans à l'avance, alors qu'elle n'accueillera qu'une seule rencontre d'ouverture.

Comme on le sait, l'Espagne, le Portugal et le Maroc organisent la phase finale de la Coupe du monde 2030 et ont assuré leur qualification directe. Mais la plus grande controverse réside dans l'attribution de places automatiques à l'Argentine, à l'Uruguay et au Paraguay, eux aussi, pour la seule raison qu'ils accueillent les rencontres d'ouverture de leurs sélections en célébration du centenaire du Mondial.

À l'inverse, le nom de l'Angleterre ne figure pas parmi les qualifiés pour l'Euro 2028, qu'elle organise conjointement avec l'Écosse, le pays de Galles et la République d'Irlande, et qui réunira 24 sélections.

Les matches du tournoi doivent se dérouler dans les stades de Wembley, de Tottenham Hotspur, de l'Etihad, du Hill Dickinson d'Everton, de St James' Park et de Villa Park.

Habituellement, le pays hôte des grandes compétitions se voit accorder un billet de qualification directe, comme ce fut le cas pour les États-Unis, le Canada et le Mexique lors de la Coupe du monde 2026, mais le nouveau règlement des qualifications adopté par l'Union des associations européennes de football (UEFA) impose un parcours différent.

En vertu du nouveau système, l'Angleterre intégrera l'un des douze groupes, comptant chacun quatre ou cinq sélections, aux côtés de 50 autres sélections européennes, et ne bénéficiera d'aucun traitement de faveur, si ce n'est de ne pas se retrouver dans le même groupe que les autres pays hôtes.

Les premiers des douze groupes se qualifient directement pour la phase finale, ainsi que les huit meilleurs deuxièmes, portant le total à 20 sélections sur 24.

Quant aux quatre places restantes, l'UEFA en a réservé deux aux pays hôtes en cas d'échec de leur qualification par les éliminatoires. Cela signifie que si l'un des autres pays hôtes se qualifie, la sélection anglaise s'assurera une place même sans terminer première ou deuxième, en raison de l'existence d'une place réservée au pays hôte.

Toutefois, l'incapacité de l'Angleterre à se qualifier par la première ou la deuxième place soulèverait de sérieuses interrogations quant à son niveau, d'autant qu'elle est considérée comme l'une des plus fortes sélections du monde, ce qui rend l'obtention d'une place quasi assurée dans tous les cas.

Et dans le cas où trois ou quatre pays hôtes échoueraient à se qualifier par les éliminatoires, seuls les deux meilleurs d'entre eux obtiendraient les deux places réservées à l'organisation.

La qualification directe de l'Argentine pour le Mondial 2030, malgré les vives critiques visant son comportement sur le terrain comme en dehors, demeure une source de vif mécontentement parmi les observateurs du football, au vu de la comparaison avec ce qui est imposé à l'Angleterre lors de son propre tournoi continental.