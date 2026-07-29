Le club saoudien d'Al-Ahli se retrouve sans président, après une décision officielle prise par la direction de la société du club au sujet de son ancien président, Khaled Al-Ghamdi.

Khaled Al-Ghamdi avait annoncé précédemment sa démission de son poste de président d'Al-Ahli, après 3 années passées à cette fonction.

Le site officiel d'Al-Ahli a publié un communiqué, annonçant l'approbation par la direction de la société du club de la démission du président du conseil d'administration du club, Khaled Al-Ghamdi, lui adressant ses remerciements et sa reconnaissance pour ce qu'il a accompli, et lui souhaitant la réussite pour la prochaine étape.

La société d'Al-Ahli a déclaré que ce qui a été réalisé au cours de la période écoulée représentait le prolongement d'un travail institutionnel complet, saluant les efforts déployés par Khaled Al-Ghamdi tout au long de sa présidence, ainsi que son rôle dans l'obtention de nombreux acquis qui resteront une partie du parcours du club.

Al-Ghamdi quitte Al-Ahli après 3 années passées à son poste, depuis 2023, durant lesquelles il a réalisé de nombreux exploits, dont le plus marquant est la conquête du titre de la Ligue des champions d'Asie Élite lors de deux saisons consécutives, en plus du sacre en Supercoupe d'Arabie saoudite après 9 ans d'absence.

Al-Ahli n'a pas dévoilé son nouveau président, mais certains rapports indiquent qu'il n'y a pas d'intention de choisir un autre président, dans un contexte où le Fonds public d'investissement saoudien souhaite mettre en vente les clubs d'Al-Ahli, d'Al-Nassr et d'Al-Ittihad, à l'image d'Al-Hilal.

Il est à noter que Khaled Al-Ghamdi se portera candidat au poste de président de la Fédération saoudienne de football, afin de succéder à Yasser Al-Misehal, qui a démissionné de son poste après 7 ans, dans le contexte de l'élimination de la sélection saoudienne de la Coupe du monde 2026 dès la phase de groupes.