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Enzo Millot 2025-26Getty

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Par une décision définitive : Al-Ahli Saudi scelle le sort de Milot

Mercato
E. Millot
Al Ahli
Saudi Pro League
France

Le Français continue avec Al Raqi

La direction sportive du club d'Al-Ahli a définitivement tranché le dossier de l'avenir du professionnel français Enzo Millot, décidant de le conserver dans les rangs de l'équipe et de rejeter toutes les offres relatives à son départ durant le mercato estival en cours, dans une démarche qui reflète la pleine confiance du club dans les qualités du joueur et dans le rôle qu'il est appelé à jouer la saison prochaine.

Le journal saoudien « Al-Maydan Al-Riyadi » a confirmé que la direction d'Al-Ahli a pris une décision « définitive et non négociable » de maintenir Millot et de fermer complètement la porte aux négociations à son sujet. 

Cette décision est intervenue après une étude technique minutieuse du rendement offert par le milieu de terrain depuis son arrivée, lui qui est devenu l'un des piliers sur lesquels le staff technique compte dans son projet pour la saison prochaine.

L'attachement d'Al-Ahli à Millot repose sur les niveaux remarquables affichés par le joueur lors des derniers matches, puisqu'il a su apporter la plus-value attendue au milieu de terrain, que ce soit sur le plan de la création ou de la liaison entre les lignes, ce qui lui a valu de larges éloges techniques et administratifs au sein du club. 

Le journal saoudien a souligné que la direction d'Al-Raqi estime que se priver actuellement des services du joueur français créerait un vide technique difficile à combler.

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La décision de conserver Millot intervient parallèlement à une activité intense de la direction d'Al-Ahli sur le marché des transferts estival, où elle a réussi à conclure plus d'un renfort ces derniers jours, sur la base d'une vision technique visant à bâtir une équipe compétitive capable de rivaliser pour tous les titres.

La direction du club considère que la stratégie du mercato actuel repose sur deux piliers : le premier, attirer de nouveaux éléments de qualité, et le second, préserver l'ossature de l'équipe et ne pas se défaire des éléments influents, Enzo Millot figurant en tête de ces éléments.

Par cette décision, Al-Ahli met un terme aux spéculations qui associaient le joueur français à un départ, confirmant que Millot fera partie du projet de l'équipe pour la saison 2026-2027.

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