José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a reçu de bonnes nouvelles avec le retour à l'entraînement de deux joueurs de la Coupe du monde : Endrick et Antonio Rüdiger.

Le Brésilien et l'Allemand rejoignent les joueurs déjà revenus auparavant, à savoir Arda Güler, Fede Valverde et Denzel Dumfries, selon le journal espagnol « AS »

Cela signifie que le nombre de joueurs qu'il reste à revoir à l'entraînement du club madrilène va diminuer. Le prochain groupe sera composé de Vinícius Júnior, Brahim Díaz, Thibaut Courtois et Bernardo Silva, tandis que les joueurs qui étaient en finale de la Coupe du monde – Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté et Marc Cucurella – reviendront lors de la deuxième semaine du mois d'août.

Endrick et Rüdiger ont tous deux passé les examens médicaux avant de rejoindre l'effectif de Mourinho en vue de disputer les prochains matches amicaux avant le début de la nouvelle saison.

Dans le même contexte, l'avenir d'Endrick semble s'éclaircir après son départ en prêt à l'Olympique Lyonnais lors du mercato hivernal de la saison dernière.

L'ancien entraîneur du club madrilène, Xabi Alonso, avait préféré Gonzalo García à Endrick, ce qui a poussé ce dernier à prendre la décision du prêt, avant de devenir l'une des vedettes du championnat de France.

L'idée de Mourinho est que les deux joueurs commencent par retrouver leur condition physique pour la compétition, mais il semble prématuré de les voir disputer le match amical du Real Madrid contre la Fiorentina.

Ils seront néanmoins disponibles pour être sélectionnés le 8 août contre Ferencváros, à Budapest.

Les matches amicaux seront décisifs, en particulier pour Endrick, qui a préféré revenir plus tôt de ses vacances, Mourinho ayant prévu de l'utiliser comme doublure de Mbappé en attaque, car il estime qu'il y sera plus efficace.

Et jusqu'à ce que le transfert de Gonzalo García à Fulham soit finalisé, l'ombre du jeune attaquant espagnol continuera de hanter Endrick dans sa quête de temps de jeu avec le Real.