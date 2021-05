Papin défend Mbappé contre les critiques

Jean-Pierre Papin s’est dit surpris par les critiques dont Kylian Mbappé a été la cible cette saison.

Un des quatre français à avoir reçu le Ballon d’Or par le passé, Jean-Pierre Papin est bien placé pour parler de l’un des plus grands talents que compte actuellement l’Hexagone, en l’occurrence Kylian Mbappé. L’ancien buteur de l’OM s’est dit séduit par les qualités de l’attaquant parisien, et il se montre aussi remonté contre ceux qui le taillent à tout-va.

« Mbappé a le droit à l’échec »

« Les critiques contre Mbappé, je pense que c’était à tort, a confié au Podcast Golazo pour le site Sports.fr. Parce que déjà il a mis la barre tellement haute que ça va être compliqué pour lui chaque année à arriver au niveau où il l’a mise. Le seul problème c’est qu’il faut tout le temps être plus ou moins au même niveau, ce qui est compliqué ».

Papin a développé en affirmant que les gens ne se rendent pas compte de ce qu’est un footballeur de haut niveau de nos jours : « Cette saison, les critiques se sont abattues car il a loupé quelques matches. J’ai trouvé ça ridicule parce qu’on ne peut pas blâmer un joueur comme Mbappé qui ne triche pas sur le terrain. Quand il n’est pas bien, il n’est pas bien. Plutôt que d’essayer de le réconforter ou essayer de comprendre les choses, on a commencé à lui mettre des bâtons dans les roues. J’ai trouvé ça très dur. A 22 ans, on n’est pas simplement des humains, on n’est pas des machines. On a le droit à l’échec. Et on a besoin de l’échec pour rebondir. Et je pense que Kylian a rebondi à chaque fois derrière ».

« Ceux qui le critiquent n’ont jamais joué au football »

L’ex-avant-centre de l’OM avoue « rigoler des mecs qui se permettent de le tailler sur les réseaux sociaux ». « Ce sont les gens qui n’ont jamais joué au football, ils ne peuvent pas savoir de quoi il en retourne, a-t-il ajouté. J’ai envie de leur dire « allez faire un 100 mètres dix fois, et vous me direz ce que vous en pensez » ».

Et pour ce qui est des critiques qui émanent des journalistes ou des consultants, il a une explication toute simple : « Aujourd’hui, on a besoin de polémiques pour avancer. Il y en a qui sont payés pour en faire des dans les médias. C’est quand même difficile. Après ces gens-là s’étonnent que les joueurs ne veuillent plus parler. A partir du moment où tu commences à critiquer, balancer et être méchant…Moi je ne suis pas surpris qu’il n’ait pas envie de parler. C’est humain ».

« Mbappé doit progresser dans le jeu des têtes »

Enfin, à la question qu’est-ce que Mbappé doit faire pour franchir encore un palier, JPP a répondu : « C’est déjà un très grand joueur à son âge. Le plus dur pour lui c’est de rester au même niveau, ce n’est même pas confirmer. Et il faudra être chaque année plus ou moins haut. Ce qu’il peut améliorer ? C’est un poil de jeu de tête supplémentaire. Quand on est attaquant de grande classe comme il l’est, on doit être complet ».