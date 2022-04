Pape Gueye : "Sampaoli ? Qu’est-ce qu’il est nul au foot !"

Pape Gueye et Amine Harit vont-ils s’asseoir sur le banc jusqu’en fin de saison ? Bien sûr que non, mais les deux joueurs de l’Olympique de Marseille ont tout de même pris des risques en trahissant le secret du vestiaire : Jorge Sampaoli est un piètre joueur de football.

Sampaoli n’a jamais été professionnel

Il ne s’agit d’un secret pour personne, l’Argentin formé du côté des Newell’s Old Boys n’a jamais réussi à passer professionnel, lui qui s’est très rapidement assis sur un banc. Mais cela ne l’empêche pas de tâter le cuir à l’entraînement avec ses joueurs… malgré eux.

"C’est un tricheur. Il triche trop, il ne faut pas jouer avec lui au tennis-ballon. Il est nul, et il triche (rires) !", s’est amusé Harit dans l’émission "Le Vestiaire", diffusée sur RMC Sport. Un avis accompagné par les rires de Dimitri Payet ou William Saliba, et partagé par Gueye.

"Il connaît le foot, mais qu’est-ce qu’il est nul !"

"Je crois que c’est le coach le plus nul au foot que j’ai eu, a estimé le Sénégalais. Il est trop nul. Il connaît le foot, mais qu’est-ce qu’il est nul !" Sampaoli appréciera. Et même s’il prendra sans doute ça avec le sourire, l’ancien sélectionneur du Chili ne manquera pas de faire payer ces déclarations à Gueye et Harit !