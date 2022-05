Paolo Maldini félicite ses joueurs de l’AC Milan

La victoire glanée à Sassuolo dimanche soir a permis à l’AC Milan d’aller chercher son premier titre de champion d’Italie depuis 2011. Une vraie délivrance pour ce club historique.

En tant que directeur de football des Rossonerri, Paolo Maldini a été parmi les grands architectes de ce sacre. Cependant, l’ancien footballeur n’en titre pas de gloire et attribue tout le crédit à ses troupes.

Après la consécration, l’ex-international azzurro a confié : "En tant que joueur, vous pouvez mettre toute votre énergie sur le terrain. En tant que directeur, vous ne pouvez pas le faire, donc votre femme et vos enfants doivent gérer les hauts et les bas de l’équipe à la maison. Cependant, il y a un point commun, et c'est la passion. Tout d'abord, pour ce sport et pour le Milan ».

« Nous avons toujours eu une ligne directrice »

« Ma carrière en tant que dirigeant n'existe que grâce au Milan. Ce n'est pas quelque chose que j'avais prévu après la fin de ma carrière de joueur. J'ai pris du temps, j'ai essayé de comprendre et d'apprendre, en attendant le bon moment, et j'ai eu de la chance."

Il a également déclaré : "Nous avons une équipe jeune, avec beaucoup de joueurs qui ont besoin de confiance et l'un des secrets de ces trois années a été de respecter ce que nous avons dit aux joueurs. Beaucoup de choses sont arrivées parce que nous avons toujours eu un programme et une idée crédible. C'est ce que nous devons faire en tant que directeurs".