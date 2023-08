Panama-France : Diffusion TV, live streaming et compos probables

Victorieuse (2-1) face au Brésil, la France à l’occasion mercredi de décrocher son ticket pour les 8es de finale de la Coupe du monde 2023.

Héroïque, c’est l’adjectif idéal qui illustre la performance de l’équipe de France samedi 28 juillet 2023 contre le Brésil. Accrochée par la Jamaïque lors de leur première sortie dans la compétition, les pouliches d’Hervé Renard ont surpris la sélection brésilienne (2-1) à l’occasion de leur second match de poule. Auréolée de cette performance de haute altitude Wendy Renard et ses coéquipières vont tenter de finir en beauté cette phase de poule contre le Panama et assurer par ricochet leur qualification pour les huitièmes de finale.

La France dans une bonne dynamique

Avant d’aborder cette troisième journée, la France se trouve dans une position confortable. Première de la poule F avec 4 points, l’équipe de France féminine n’a besoin que d’un petit point contre le Panama pour continuer son aventure en Australie et en Nouvelle Zélande. Mieux, les Bleuets pourront confirmer leur première place avec une victoire contre le Panama.

Les Canalejas de leur côté n’ont plus rien à perdre dans le tournoi. Qualifiée pour la première fois à une phase finale de Coupe du monde féminine, les sud américaines ont connu jusque là une compétition très difficile. Battu par le Brésil lors de la première journée (4-0), le Panama s’est incliné contre la Jamaïque (1-0) à l’occasion de son second match. Éliminée déjà avant sa troisième sortie, les Panaméennes de sauver l’honneur contre la France.

Horaire et lieu du match

Panama-France

A 12h française

Sydney Football Stadium (Australie)

Les compositions probables de France – Brésil :

Panama: Bailey; E. Cedeno, Natis, Pinzon, Baltrip-Reyes, Castillo; Cox, Gonzalez, Quintero, Tanner; L. Cedeno

France: Peyraud-Magnin; Perisset, Lakrar, Renard, Karchoui; Toletti, Geyoro, Dali; Diani, Bacha, Le Sommer

Sur quelle chaine suivre le match entre le Panama et la France ?

La rencontre entre la France et le Panama est à suivre ce mercredi sur France 2 à partir de 12h. Il vous sera aussi possible de visionner ce match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe.