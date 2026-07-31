Cole Palmer, la star de Chelsea, a adressé un avertissement amusant à sa nouvelle recrue coéquipière Morgan Rogers, affirmant qu'il lui enverrait les huissiers de justice à la porte de son domicile s'il utilisait sa célèbre célébration du « froid glacial ».

Les deux amis proches, qui ont joué ensemble sous les couleurs de Manchester City et se sont retrouvés à Stamford Bridge après le transfert de Rogers pour 117 millions de livres sterling, ont recours à la même célébration, lors de laquelle ils font mine de ressentir un froid intense.

Palmer, âgé de 24 ans, avait déposé sa célébration emblématique comme marque commerciale auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni l'an dernier, mais le nouvel ailier de Chelsea avait en réalité été le premier à utiliser cette célébration lors d'un match professionnel, quelques jours avant la star des Blues.

Le duo a échangé des messages tout au long de l'été et leurs discussions se sont poursuivies sans interruption, après que Rogers a informé le numéro 10 qu'il était proche d'un transfert chez les Blues, bien qu'il ait été une cible prioritaire pour Arsenal.

Interrogé sur la façon de résoudre le conflit lié à la célébration, Palmer a déclaré, dans des propos rapportés par le journal britannique The Sun : « Nous n'en avons jamais parlé ! ».

Il a ajouté : « C'est l'un de ces cas, il la fait et je la fais. Je l'ai déposée comme marque commerciale, donc s'il essaie de faire quoi que ce soit, les huissiers de justice seront à la porte de son domicile ! ».

Il a poursuivi en riant : « Non, nous la célébrerons ensemble ».

Alors que Palmer profitait de ses vacances estivales, le nouveau transfert record britannique participait à la Coupe du monde avec l'équipe d'Angleterre, ce qui signifie qu'il ne rejoindra ses nouveaux coéquipiers qu'après leur retour de la tournée de préparation de la nouvelle saison en Australie et en Asie.

Rogers et Palmer ont grandi ensemble et ont joué dans la même équipe sous les couleurs de Manchester City, ainsi qu'en équipe d'Angleterre, et le numéro 10 n'a aucune crainte quant à leur complémentarité, notamment au vu de leur grande proximité.

Palmer a expliqué : « Je lui parle tout le temps, mais quand j'ai appris que Chelsea tentait de le recruter, je lui envoyais des messages de manière plus intensive. Il en avait peut-être assez de moi, mais au moins il est là maintenant ».

Il a ajouté : « Il m'a prévenu immédiatement lorsqu'il était sur le point de nous rejoindre. L'affaire n'a pas fuité et personne n'était au courant, juste lui, moi et la direction du club. C'était donc un secret difficile à garder, mais j'ai su le préserver ! ».

À propos du fait que Rogers soit un transfert de premier ordre, Palmer a déclaré : « Bien sûr, tout le monde connaît ses qualités. C'est l'un de mes meilleurs amis, évidemment, donc je suis très heureux de ce transfert ».

Il a conclu : « Nous sommes deux joueurs différents, il s'appuie davantage sur le physique que moi, que ce soit avec ou sans le ballon, et il aime porter le ballon vers l'avant, tandis que moi je préfère les passes. Je pense que nous pouvons très bien jouer ensemble, et nous avons déjà joué ensemble quand nous étions jeunes ».