Cole Palmer, la star du club anglais de Chelsea, a révélé une anecdote amusante vécue alors qu'il suivait les matchs de sa sélection nationale lors de la Coupe du monde 2026, après avoir été écarté de la liste finale. Il a en effet avoué s'être endormi durant la mi-temps du premier acte de l'épique confrontation lors de laquelle l'Angleterre a battu le Mexique 3-2 en huitièmes de finale.

Palmer, âgé de 24 ans, a déclaré, lors de la tournée de préparation de Chelsea en Australie pour la nouvelle saison, dans des propos qui ont fait rire l'assistance en conférence de presse : « Oui, j'ai regardé le match, mais je me suis endormi durant la première période », en référence à la rencontre qui avait débuté à 2 heures du matin, heure de Greenwich, après avoir été reportée d'une heure en raison des orages.

Une éviction surprise

Le meneur de jeu de Chelsea était l'un des noms les plus marquants dont l'éviction, décidée par le sélectionneur Thomas Tuchel, a créé la surprise, dans la liste des 26 joueurs retenus pour disputer le tournoi organisé en Amérique du Nord, malgré son niveau remarquable avec son club.

Palmer a expliqué que suivre les matchs de loin fut un véritable défi, déclarant : « De toute évidence, j'étais loin, et les horaires étaient un peu fous en Amérique, donc c'était un peu difficile, mais j'ai bel et bien regardé les matchs. »

Et malgré son endormissement durant la première période, Palmer a manqué l'occasion d'assister à ce qui est considéré comme l'une des plus grandes victoires de l'Angleterre dans l'histoire de la Coupe du monde, les Three Lions ayant décroché un succès courageux à dix contre le Mexique dans son antre, le célèbre stade Azteca.

L'éviction, un moteur de revanche

Le joueur anglais n'a pas caché que son éviction du Mondial serait pour lui une puissante source de motivation la saison prochaine, affirmant qu'il utiliserait cette expérience amère comme un moteur supplémentaire pour prouver sa valeur.

Il a déclaré d'un ton ferme : « Naturellement, si quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas assez bon pour intégrer l'effectif, vous fournirez un effort supplémentaire », un message clair adressé à Tuchel et au staff technique de la sélection anglaise.

Il convient de rappeler que l'éviction de Palmer lui a offert un temps dont il avait cruellement besoin pour se reposer et récupérer après la longue saison 2025-26, durant laquelle il a souffert de multiples blessures ayant affecté sa condition physique.

Préparation pour la nouvelle saison sous la houlette de Xabi

Palmer se prépare actuellement pour la nouvelle saison sous la houlette de l'entraîneur espagnol Xabi Alonso à Chelsea, qui affrontera son rival traditionnel Tottenham lors d'un match amical samedi prochain, dans le cadre des préparatifs de la nouvelle saison.