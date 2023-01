Paganelli allume Deschamps : "Il se croit le roi du monde"

L’ancien footballeur, Laurent Paganelli, apprécie peu que Didier Deschamps reste aussi longtemps au poste de sélectionneur.

Didier Deschamps a prolongé il y a quelques jours son contrat à la tête de l’équipe de France. Il restera en charge des Bleus jusqu’en 2026. Cette prolongation, discutée à l’extérieur, a été actée par le comité exécutif de la fédération la semaine dernière.

« Les rois du monde, comme dans Titanic »

DD peut donc faire jusqu’à 14 ans à la tête de l’équipe de France. Une perspective qui fait grincer des dents. Certains sont montés au créneau pour dénoncer ce monopole imposé, et qui fait écho à la longue gouvernance de Noël Le Graët comme présidence.

Laurent Paganelli, ancien prodige du football français et qui est surtout connu comme homme du terrain pour Canal+, a poussé un coup de gueule dimanche soir.

« Avec Le Graët, ils se sont crus les rois du monde. Mais, les rois du monde comme dans Titanic. Où tout est en train de s’écrouler. La structure a besoin du renouveau », a lâché Paga lors de l’émission Canal Football Club.

L’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne a aussi dézingué Le Graët, en soulignant qu’il fait beaucoup de mal au football français en s’accrochant éperdument à son poste. « Il a 81 ans, et il n’arrête pas de dire des conneries. Et à ce niveau-là quand même. Il faut être un peu plus raisonnable ».

« Entre Deschamps et Le Graët, il y a trop de connivence »

Présent sur le même plateau, Mickaël Landreau a abondé dans le même sens : « C’est extraordinaire qu’on arrive à durer avec autant d’affaires. La fédé, c’est un jeu de pouvoir, politique. Mais je ne sais pas si le fonctionnement va changer, que le Graët reste ou pas. C’est catastrophique depuis trop longtemps ».

L’ex portier est aussi d’accord pour dire que Deschamps n’a pas eu à forcer la main à son supérieur hiérarchique pour parapher son nouveau bail : « On sait tous que c’est Deschamps qui décide du contrat. Lui et Le Graët, ils sont très proches. Il y a trop de connivence, ce qui fait qu’il n’y a pas trop de discussion ».