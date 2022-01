Pacte de non-agression entre le Real et le Barça

Le Real Madrid et le Barcelone représentent tous deux la plus grande rivalité footballistique d'Espagne, et s'affrontent dans presque tous les domaines, sur le terrain comme en dehors.

Malgré cette rivalité féroce, il existe un respect entre les deux clubs, et entre leurs présidents respectifs Florentino Perez et Joan Laporta.

Tous deux sont conscients que toutes les décisions qu'ils prennent peuvent avoir un impact important sur l'autre, qu'il s'agisse de la Super League, de la lutte contre la gestion de LaLiga ou d'autres décisions sportives plus simples.

Les deux clubs sont constamment en pourparlers et, ces derniers mois, certaines de ces discussions ont porté sur une certaine règle non écrite : le respect des contrats des joueurs de l'autre club.

Il y a eu un accord verbal entre Perez et Laporta pour ne pas interférer avec les joueurs de l'autre côté qui sont encore sous contrat. Les joueurs qui sont en fin de contrat sont une autre histoire, bien sûr, et sont une cible légitime si l'un des deux hommes décide de les poursuivre.

Le Real Madrid s'est montré intéressé par Ronald Araujo, ce que Perez a démenti, alors que les Blancos le tiennent en haute estime.

Un transfert d'Araujo, ou de n'importe quel autre joueur d'ailleurs, n'aurait lieu que s'il était dans les six derniers mois de son contrat actuel.

Une situation différente avec Haaland

Signer des joueurs d'autres clubs est une autre affaire, et on pense que Joan Laporta est prêt à faire absolument tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher le Real Madrid de signer Erling Haaaland du Borussia Dortmund.