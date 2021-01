Ozil va quitter Arsenal pour Fenerbahçe après un accord sur la fin de son contrat

Le passage de Mesut Ozil à Arsenal touche à sa fin. Son départ pour Fenerbahçe pourrait intervenir dès ce dimanche.

Le séjour de sept ans et demi de Mesut Ozil à pourrait prendre fin dès ce week-end, la star des Gunners étant sur le point de partir pour Fenerbahçe.

Des discussions sont en cours depuis des semaines entre le club et les représentants d'Ozil afin de trouver un accord pour mettre fin plus tôt que prévu à son contrat de 350 000 livres sterling par semaine, qui expire cet été et pour lequel il lui restait encore environ 7 millions de livres à courir.

Et Goal peut confirmer qu'un accord de principe, permettant au joueur de 32 ans de mettre fin à son séjour dans le nord de Londres a maintenant été conclu, avec seulement quelques détails à régler.

Si les choses évoluent comme prévu, des sources à Arsenal prévoient qu'Ozil se rendra en dans les prochains jours pour s'engager gratuitement à Fenerbahçe, club dont il est supporter depuis le plus jeune âge.

L'agent d'Ozil, Erkut Sogut, a déclaré au début du mois : "Tout le monde sait que Mesut est de Fenerbahçe. Mesut n'est pas seulement un joueur de football. Mesut est de Fenerbahçe.

"Il a toujours dit que s'il venait en Turquie, il ne jouerait que pour . Je pense qu'il est très important que Mesut ne vienne pas seulement en tant que footballeur mais aussi en tant qu'amoureux de Fenerbahce.

"Il y a un processus en ce moment. Nous ne pouvons pas dire que c'est fini tant que nous ne l'avons pas signé dans le processus. Je l'espère."

Ozil a rejoint Arsenal en provenance du en 2013 pour ce qui était alors un record pour le club, avec 42 millions de livres (environ 47 millions d'euros).

Son arrivée a coïncidé avec la fin des neuf années sans trophée d'Arsenal, les Gunners remportant la lors de sa première saison dans le nord de Londres.

L'article continue ci-dessous

Arsenal a remporté quatre FA Cups durant son passage au club, mais il a perdu de sa popularité ces dernières années, l'ancien manager Unai Emery et l'actuel patron Mikel Arteta le laissant régulièrement sur la touche. Le champion du monde allemand n'a pas joué depuis mars et a été écarté de l'équipe de 25 joueurs d'Arsenal pour la cette saison.

Lorsqu'on lui a demandé si le meneur de jeu était plus proche que jamais de quitter le club après le match nul 0-0 de jeudi soir avec , Arteta a répondu : "Je suis très heureux de voir que le club est en train d'évoluer : Je ne sais pas à quel point il a été proche avant.

"Il y a quelques conversations en cours avec Edu et le club en ce moment, mais rien de concret encore."