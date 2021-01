Ozil: "Je ne regretterai jamais ma décision d'avoir rejoint Arsenal"

Le milieu de terrain des Gunners dit qu'il a apprécié son séjour à l'Emirates, même si les derniers mois ont été difficiles.

Mesut Ozil dit qu'il ne regrettera jamais sa décision de rejoindre alors que la star allemande se rapproche de plus en plus de la porte de sortie du côté de l'Emirates Stadium. Mesut Özil a initialement rejoint Arsenal en 2013, effectuant le mouvement dans un transfert annoncé aux alentours de 50 millions d'euros. Il a connu un succès instantané dans le nord de Londres, aidant à guider le club vers trois et un Community Shield, tout en remportant le prix du joueur de la saison du club en 2015-16.

Cependant, ces dernières années, le rôle d'Ozil a diminué au point qu'il a été complètement exclu par le manager Mikel Arteta. L'international allemand a été exclu de la liste des joueurs pouvant participer aux matchs d'Arsenal en et en Europa League cette saison, car il semble prêt à quitter le club dans un avenir très proche. Cependant, malgré les frustrations des derniers mois, Ozil dit qu'il regarde avec affection son séjour à Londres, ajoutant qu'il n'aura jamais honte de sa carrière à Arsenal.

"Bien sûr", a-t-il répondu sur Twitter lorsqu'on lui a demandé s'il avait apprécié son temps avec le club. "Il y a eu beaucoup de hauts et de bas jusqu'à présent, mais dans l'ensemble, je ne regretterai jamais ma décision de rejoindre Arsenal. Et pour être honnête, les deux derniers matchs avant la pause à cause du coronavirus en février et mars 2020 m'ont vraiment fait prendre beaucoup de plaisir", a confessé le milieu de terrain allemand.

... I’ve enjoyed that time a lot and I’ve thought we’re really on a very positive way. But after the break things unfortunately changed ... (2/2) — Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 11, 2021

"J’ai beaucoup apprécié cette période et j’ai pensé que nous étions vraiment sur une voie très positive. Mais après la pause, les choses ont malheureusement changé…", a regretté le champion du monde 2014. Mesut Özil a également réfléchi à son passage sous les ordres d'Arsene Wenger, qui a dirigé le milieu de terrain de 2013-18 avant de démissionner et d'être remplacé par Unai Emery.

"Arsène Wenger est un entraîneur spécial dans ma carrière, un pour lequel j'ai un respect total", a déclaré Ozil. "C'est un excellent entraîneur avec de nombreux titres. Surtout, c'est une personne formidable et sincère. Je l'associe à mes plus grands succès d'Arsenal. Je me souviendrai toujours de cette période avec lui de manière positive". Depuis le départ du Français, les choses ont pris une mauvaise tournure pour l'Allemand qui pense plus que jamais au départ.

Ozil a été lié à un certain nombre de destinations potentielles ces dernières semaines, ayant été lié à ainsi qu'à des clubs de la . Mais une équipe qu'Ozil a exclue est , ayant réitéré qu'il ne jouerait jamais pour les rivaux des Gunners. Lorsqu'on lui a demandé de choisir entre Tottenham ou pas de club du tout, Mesut Özil a répondu : "Question facile. Je prends ma retraite !"