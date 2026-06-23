Oyarzabal : « L'Arabie saoudite m'a permis de disputer l'un de mes meilleurs matchs »

L'attaquant espagnol Mikel Oyarzabal a connu deux visages opposés de la Coupe du monde en moins d'une semaine. Après un début terne et une participation au match d’ouverture contre le Cap-Vert, au cours duquel il n’a pas touché le ballon pendant la première demi-heure, l’attaquant espagnol s’est illustré lors de la rencontre suivante face à l’Arabie saoudite en inscrivant un doublé et en offrant une passe décisive dès les 30 premières minutes.

Interrogé ce mardi en conférence de presse sur son état de forme, l’attaquant a confié au journal espagnol Marca : « Je vais bien. J’éprouve quelques petites gênes, mais c’est le cas de tout le monde : chaque joueur a un petit souci à surveiller. Avant le dernier match, je n’étais pas certain de ce qui allait se passer, mais tout s’est bien déroulé. »

Interrogé sur ses futurs adversaires en phase à élimination directe, il a reconnu : « Il est impossible de ne pas y penser et de ne pas suivre les matchs, mais le parcours est encore long et ne dépend pas de nous ; il faut attendre que tout soit fixé. »

Interrogé sur son avenir et les rumeurs de transfert, l’attaquant a tranché : « Je me concentre sur l’objectif de aider l’équipe à gagner lors des trois prochains jours. Je suis exactement là où je veux être, dans le club que je considère comme ma maison, la Real Sociedad. Je ne me projette pas au-delà : je veux juste arriver en Uruguay dans les meilleures conditions. »

Serein malgré la pression qui accompagne son rôle de buteur, il a affirmé : « J’ai la chance d’avoir des coéquipiers capables de marquer, et cela me procure une grande tranquillité d’esprit. Je ne m’inquiète pas de mes performances individuelles : seul le collectif compte. »

Concernant le récent ajustement tactique qui consiste à positionner Olmo derrière lui plutôt que Pedri, il a expliqué : « Ce sont deux joueurs différents, capables de faire la différence, tout comme les latéraux ou les ailiers. Dès que l’un ou l’autre évolue sur un côté, il faut s’adapter. Je n’ai rien à découvrir de nouveau sur Dani ou Pedri ; il s’agit simplement de s’ajuster au mieux pour offrir la meilleure performance. »

Dans le même ordre d’idées, Oyarzabal a exprimé son lassitude face aux articles le décrivant comme un joueur « victime des médias », déclarant : « Cette question m’agace. Peu m’importe ce que disent mes coéquipiers ou le staff technique… Nous savons comment fonctionne le monde du football, et il est normal que les gens parlent, mais je n’y pense pas. »

Sur le même ton sec, il a commenté la mention de son nom dans la presse internationale : « Cela ne m’importe guère et cela ne m’inquiète pas le moins du monde ; je ne vais pas perdre mon temps à m’y attarder. Quand on fait une erreur, on en est conscient, personne n’a besoin de me le rappeler ; si quelqu’un doit me le dire, il me le dira ici, en interne, au vestiaire. C’est pareil quand tout va bien. »

Concernant le niveau de ses coéquipiers et son appétit pour le jeu, il martèle : « Quand tu t’entoures des meilleurs, tes performances s’en ressentent forcément, mais il faut aussi fournir l’effort supplémentaire. Moi, je veux jouer et accumuler un maximum de minutes, et je me sens bien. »

Interrogé sur les raisons de sa sérénité actuelle, il explique : « Peu de choses me perturbent encore, car je sais comment fonctionne le milieu. Aujourd’hui, je me sens bien, je suis en pleine forme, ma famille me soutient et presque rien ne peut altérer cet équilibre. »

Il a également rendu hommage à son jeune coéquipier Lamine Yamal : « C’est l’un des meilleurs joueurs du monde, et l’un des plus influents quand le ballon est entre ses pieds ; on profite directement de ce qu’il crée et de ce qu’il fait à partir de rien. »

Concernant le match à venir face à l’Uruguay, il prévient : « C’est une équipe qui se bat avec acharnement et qui est très compétitive ; ses joueurs sont extrêmement soudés à leur pays. Nous devons rester concentrés sur nous-mêmes et ne pas les laisser nous provoquer ni nous déstabiliser. »

Pour conclure, il est revenu sur sa brillante prestation face à l’Arabie saoudite et sur l’approche tactique de l’entraîneur Luis de la Fuente, avant de clore son intervention. « Je ne sais pas si ce furent les 45 meilleures minutes de ma carrière. J’ai eu de la chance que le ballon tombe devant moi sur ces deux occasions, mais j’aime à penser que j’ai disputé d’autres matchs où j’ai atteint ce niveau. J’aime analyser le jeu et trouver la meilleure manière de mettre l’adversaire en difficulté, tout en donnant le maximum de moi-même pour aider l’équipe, sans jamais gêner mes partenaires. »