Oxford United – Arsenal : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Oxford-Arsenal.

Arsenal en quête du doublé

Leader de la Premier League, Arsenal fait son entrée en lice en FA Cup avec l'espoir de réaliser le double Coupe-Championnat, ce qui ne lui est plus arrivé depuis 2002.

Pour cela, Arsenal devra écarter un premier adversaire : Oxford United. Les « Us » évoluent en League One, la troisième division anglaise et pointe à la 15e place (sur 24 équipes).

Date, horaire et lieu d'Oxford-Arsenal

Date : lundi 9 janvier 2023

Ville : Oxford (Angleterre)

Stade : Kassam Stadium

Heure du coup d'envoi : 21h00 heure française

Compétition : 3e tour de la FA Cup 2022-2023

Arbitre de la rencontre : Monsieur David Coote (Angleterre).

Sur quelle chaîne voir le match Oxford-Arsenal ?

En France, la rencontre entre Oxford et Arsenal sera diffusée sur beIN SPORTS 1.

Le streaming pour voir le match Oxford-Arsenal

En France, il sera de possible de voir le match Oxford-Arsenal en streaming sur l'application beIN CONNECT.

Les compositions probables d'Oxford-Arsenal

A Oxford, plusieurs joueurs sont blessés avant de défier Arsenal : Kyle Joseph, Sam Baldock et Marcus Browne.

Dans les rangs d'Arsenal, Gabriel Jesus (genou), Reiss Nelson (cuisse) manqueront à l'appel tandis qu'Emile Smith Rowe pourrait refouler les terrains pour la première fois depuis septembre 2022.

Mikel Arteta devrait procéder à un gros turn-over pour cette rencontre.

L'équipe probable d'Oxford : McGinty - Anderson, Long, Moore, Brown - Bate, McGuane, Brannagan - Wildschut, Taylor, Murphy.

L'équipe probable d'Arsenal : Turner - Tomiyasu, Holding, Saliba, Tierney - Elneny, Lokonga - Marquinhos, Odegaard, Vieira - Nketiah.

Les statistiques à connaître avant Oxford-Arsenal

● Arsenal détient le record de victoires en FA Cup avec 14 trophées (1930, 1936, 1950, 1971, 1979, 1993, 1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017 et 2020).

● Arsenal et Oxford United se sont déjà affrontés en FA Cup : c'était le 4 janvier 2003 à Highbury et les Gunners s'étaient imposés 2-0.

● Oxford United a éliminé Woking (2-1) puis Exeter (4-1) pour atteindre le 3e tour de la FA Cup.