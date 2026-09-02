Owen Wijndal quitte l’Ajax avec effet immédiat, selon Voetbal International. Le latéral gauche de 26 ans n’avait plus aucune perspective de temps de jeu, si bien que les deux parties ont décidé de se séparer. On ne sait pas encore où il poursuivra sa carrière.

Wijndal avait encore un contrat jusqu’à la mi-2027 à la Johan Cruijff ArenA. En résiliant son engagement avec effet immédiat, l’Ajax libère de la place dans sa masse salariale.

Les Amstellodamois ont recruté deux nouveaux latéraux gauches cet été : Caio Henrique et Jofre Torrents. Henrique semblait déjà être passé devant Wijndal dans la hiérarchie ces dernières semaines, ce qui semblait également être le cas de Torrents depuis le week-end dernier.

L’Espagnol de 19 ans est en effet entré en jeu contre Telstar (victoire 0-4). Wijndal est resté sur le banc pendant toute la rencontre.

Les deux parties ont échangé ces dernières semaines dans l’espoir de trouver une solution. C’est désormais chose faite : Wijndal et l’Ajax se séparent avec effet immédiat. Mercredi, le latéral gauche a fait ses adieux à ses coéquipiers.

L’Ajax avait recruté Wijndal en 2022 en provenance de l’AZ, pour environ dix millions d’euros. Lors de la saison 2023-2024, il avait été prêté pour une saison au Royal Antwerp FC.

Au final, le natif de Zaandam aura disputé 77 matches officiels avec l’Ajax. Il y a inscrit 3 buts et délivré 7 passes décisives.