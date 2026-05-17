Ovation debout pour Tyrell Malacia après la décision de Manchester United concernant son avenir

Tyrell Malacia quittera Manchester United cet été, a annoncé le club par voie officielle. Le latéral gauche sera libre de tout contrat à l’issue de la saison, son contrat mancunien n’ayant pas été prolongé.

Malgré son absence sur le terrain, le latéral a reçu un hommage appuyé de l’entraîneur par intérim Michael Carrick après la rencontre à Old Trafford contre Nottingham Forest (3-2).

« Voici Tyrell, dont j’ai parlé aux garçons avant le coup d’envoi. Il a traversé une période difficile en raison de blessures. Je vous demande de lui témoigner votre soutien », a lancé Carrick aux supporters. Le public s’est aussitôt fait entendre, offrant au natif de Rotterdam une ovation nourrie.

Recruté au Feyenoord pour environ 15 millions d’euros à l’été 2022, il a enchaîné 39 matchs lors de sa première saison avant qu’une grave blessure au genou ne l’écarte des terrains pendant douze mois. De retour, il n’a plus retrouvé sa place dans le onze des Red Devils.

Prêté au PSV, il n’y totalise que 693 minutes de jeu avant de revenir à Manchester. Il sollicite alors plusieurs fois un transfert, sans succès. L’hiver dernier, un départ vers la Turquie se dessine, mais la direction fait machine arrière in extremis, notamment en raison de la blessure de Patrick Dorgu.

Cette saison, il n’a disputé que deux matchs pour seulement sept minutes de jeu.