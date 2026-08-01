« Ces dernières semaines, beaucoup de choses ont été écrites sur moi et surtout ces derniers jours, beaucoup de rumeurs, et j’ai aussi vraiment reçu beaucoup d’offres », a déclaré Amiri samedi soir lors d’une rencontre avec les fans en marge du stage de préparation de Mayence, dans le Tyrol, « mais j’ai décidé aujourd’hui avec ma famille de rester ici dans tous les cas. »

Il n’en fallait pas plus : des acclamations ont éclaté parmi les nombreux supporters, avec une standing ovation et des chants de « Mainzer ».

L’engagement d’Amiri envers le FSV est assez surprenant, alors que Sport Bild avait récemment rapporté un accord entre le participant à la Coupe du monde et le RB Leipzig.

Amiri est arrivé à Mayence en janvier 2024 en provenance du Bayer Leverkusen pour un million d’euros et a depuis nettement rehaussé sa valeur marchande. Avec le 05, il a inscrit 26 buts en 82 matches et délivré 13 passes décisives supplémentaires. Avec l’Allemagne, il compte jusqu’à présent 13 sélections A (1 but, 1 passe décisive). Son contrat à Mayence court jusqu’à l’été 2028.

Avant la bonne nouvelle annoncée par Amiri, l’équipe de l’entraîneur Urs Fischer disputait son cinquième match amical de l’été. Face à l’Udinese Calcio, pensionnaire de Serie A, Mayence est revenu pour arracher le nul après avoir été mené 1-3 et reste toujours invaincu.