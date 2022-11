Ousmane Dembélé sur l’ambiance au Qatar : « Ce n’est pas le Vélodrome »

En conférence de presse ce mercredi, Ousmane Dembélé est revenu sur l'ambiance pendant le match entre la France et l'Australie.

L’équipe de France s’est débarrassée d’une certaine pression mardi soir en s’imposant largement face à l’Australie (4-1), avec une très bonne réaction après avoir été menée en tout début de rencontre. Aligné sur le côté droit de l’attaque des Bleus, Ousmane Dembélé s’est comme souvent montré très actif sur le plan offensif et a offert une passe décisive à Kylian Mbappé d’un centre parfait. Remplaçant la plupart du temps lors du sacre en Russie, le Barcelonais pourrait se voir offrir un rôle plus important par Didier Deschamps au Qatar.

Dembélé compare l’ambiance du Qatar au Vélodrome

Présent en conférence de presse ce mercredi, au lendemain du premier succès des Bleus dans ce Mondial, le champion du Monde 2018 est notamment revenu sur l’ambiance de l’Al Janoub Stadium, qu’il a globalement appréciée. « J’ai entendu que les supporters nous encourageaient derrière le but. On était très heureux, on a besoin de leur soutien pour aller très loin dans cette compétition. Ce n’est pas le Vélodrome ou le Borussia Dortmund, mais on était très content de leur soutien, on est parti à la fin pour les applaudir. On a besoin de tous les Français pour pouvoir aller loin », a expliqué l’ancien Rennais.

Une déclaration qui fera sans doute plaisir aux supporters de l’OM, et qui devrait pousser les supporters des Bleus à continuer d’encourager leur équipe lors des prochaines échéances. La prochaine, ce sera samedi à 16 heures face au Danemark.