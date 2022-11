France-Australie : Les notes des Bleus : Giroud record, Rabiot décisif

Grâce notamment à un doublé d'Olivier Giroud, la France s'est imposée 4-1 face à l'Australie. Les notes des joueurs.

Ce mardi, l'équipe de France a bien entamé sa Coupe du Monde 2022 grâce à une victoire (4-1) face à l'Australie, les notes du match.

Lloris (5) : Un match difficile à juger pour la capitaine des Bleus. Il ne peut pas grand-chose sur le but australien tant la frappe est puissante et bien placée. Il a ensuite été très appliqué dans son jeu au pied et a bien négocié le peu de ballons qui sont arrivés dans sa zone.

Pavard (4) : Le Bavarois a été en dessous du lot dans cette rencontre. Fautif sur le but australien, sur lequel il laisse Goodwin seul au duel avec Lloris, il s’est ensuite montré insipide offensivement et fébrile défensivement.

Upamecano (7) : Peu rassurant sur ses dernières sorties avec les Bleus, le défenseur du Bayern a montré une grande sérénité dans cette rencontre. Présent dans les duels et appliqué à la relance, il a rendu une copie très propre.

Konaté (6) : Il a souvent cherché, et avec succès, Kylian Mbappé sur ses relances longues, permettant au Parisien de faire la différence sur son côté gauche. Défensivement, il s’est montré très propre et a remporté la plupart de ses duels.

L. Hernandez (non noté): Débordé sur le but de l’Australie, il se blesse sur cette même action et est remplacé à la 13ème par minute Théo Hernandez (7), très actif sur son côté gauche et auteur d’un centre magnifique pour Rabiot pour l’égalisation. Pendant toute la rencontre, le Milanais a multiplié les appels et les centres en retrait, il a créé de nombreuses occasions et a montré une activité très intéressante offensivement.

Tchouaméni (7) : Pour sa première dans une grande compétition internationale, le milieu du Real Madrid ne s’est pas caché. Impactant dans ses duels, qu’il a tous remportés, l’ex-Monégasque a été impressionnant à la récupération et toujours propre balle au pied. Un match complet.

Rabiot (7) : Dans le dur en début de rencontre, le milieu de la Juventus a permis aux siens de recoller dans la partie grâce à un but de la tête bien senti avant de délivrer une passe décisive pour Giroud (32è). Le milieu de la Juve a également été précieux dans la récupération et dans ses duels.

Griezmann (6) : Travailleur de l’ombre avec pas mal de ballons récupérés, il s’est également distingué par sa capacité à orienter le jeu et à créer pour ses coéquipiers. S’il n’a pas été décisif, le Madrilène s’est montré précieux dans l’entre-jeu.

Dembélé (6) : Provocateur sur son côté droit, parfois un peu brouillon, le Barcelonais a néanmoins tenté d’apporter du danger par ses percussions et ses centres. Récompensé par une passe décisive pour Mbappé (68è), il est remplacé par Coman (77è).

Giroud (8) : Alors qu’il n’avait touché que trois ballons en 30 minutes, il a ensuite obtenu une grosse occasion de la tête à la 30ème minute de jeu avant d’inscrire son 50ème but en Bleu à la 33ème. Il a ensuite égalé le record de Thierry Henry d’une tête magnifique sur un service de Mbappé (71è). Une superbe soirée pour le champion du Monde 2018.

Mbappé (7) : Le numéro 10 des Bleus s’est montré très altruiste face aux Australiens. Il a fait vivre un calvaire à Nathaniel Atkinson sur son côté gauche et a constamment cherché ses coéquipiers dans les derniers mètres. En manque de réussite en première période, il a inscrit un but d’une belle tête (68è) avant de délivrer un caviar à Olivier Giroud (71è).