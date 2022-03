Ousmane Dembélé, le retournement de situation

Le vice-président du FC Barcelone Rafa Yuste a déclaré qu'Ousmane Dembele pourrait encore rester au Camp Nou.

Il a également assuré que le club travaillait dur pour renouveler les contrats de Gavi et Ronald Araujo.

Dembele a rejoint Barcelone en provenance du Borussia Dortmund à l'été 2017 et son contrat avec le club catalan doit expirer à la fin de cette saison. Les négociations ne sont pas actives mais l'ailier semble revitalisé sous Xavi Hernandez.

Gavi et Araujo sont deux des jeunes stars du FC Barcelone et sont en passe de recevoir un gros salaire ; ils sont sortis de nulle part pour devenir des joueurs clés de l'équipe première et ne manquent pas d'intérêt de la part d'autres clubs, notamment de la Premier League.

Yuste a cependant confirmé que le FC Barcelone était prêt à reprendre les négociations avec les agents de Dembele et qu'il travaillait dur pour trouver un accord avec Gavi et Araujo. Le temps dira s'ils peuvent trouver des solutions avec trois hommes de plus en plus importants.

"Si Ousmane Dembele continue à se sentir à l'aise, nous pouvons rencontrer ses agents et il pourrait rester", a déclaré Yuste. "Nous travaillons au mieux de nos capacités pour garder Gavi et Araujo au club. Je suis optimiste. Les joueurs sont heureux."