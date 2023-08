Ousmane Dembélé, le changement spectaculaire

L'ancienne star du FC Barcelone, Ousmane Dembele, semblait enfin sur le point de réussir au Camp Nou la saison dernière.

Bien que la blessure l'ait à nouveau privé d'une grande partie de la seconde moitié de la saison, Dembele a fait la différence pour Barcelone lorsqu'il était sur le terrain, et le soutien de Xavi Hernandez lui a permis de prendre de meilleures décisions que jamais auparavant.

Dembele était heureux, comme il l'a fait remarquer le 17 juillet, il y a un peu plus de quatre semaines.

"Le Barça veut me renouveler jusqu'en 2027 et mon agent est en train de discuter avec lui. Je suis heureux ici et je veux continuer. Nous verrons ce qui se passera", a déclaré le Français à Marca.

"Le Barça est aujourd'hui une équipe composée de vétérans et de jeunes. Il y a une très bonne ambiance dans le vestiaire. Nous sommes comme une famille. Je me sens très bien avec mes coéquipiers et dans la ville. Je suis heureux ici et je joue".

Pourtant, 28 jours plus tard, le Paris Saint-Germain annonçait sa signature, décevant ainsi de nombreux supporters de Culers, qui pensaient qu'il avait franchi un cap avec le FC Barcelone.

Cette rédemption est bien sûr intervenue après qu'il ait été invité à partir il y a deux hivers, et qu'il soit finalement resté. L'été dernier, avant qu'il ne signe son nouveau contrat, il y a eu de nombreuses spéculations le liant à son nouveau club, le PSG, mais Dembele a déclaré qu'il s'agissait de spéculations vides de sens.

"Je ne me voyais pas ailleurs qu'au Barça. Nous étions en train de négocier, ce qui est normal dans le monde du football. Parfois, les choses allaient bien, parfois moins bien, mais à la fin, un accord a été trouvé. On a beaucoup parlé du PSG, peut-être parce que je suis français, mais à aucun moment il n'y a eu d'accord avec ce club."

Seul l'ailier français pourra expliquer ce qui a changé au cours de ces quatre semaines.