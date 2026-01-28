Ousmane Dembélé en Arabie saoudite, le plus gros transfert de l'histoire

Le Ballon d'Or serait courtisé pour un transfert qui s'annonce comme le plus gros de l'histoire du championnat saoudien depuis celui de Cristiano Ronaldo. Le contrat de Dembélé avec le PSG expire en 2028 et les dirigeants de la Saudi Pro League prépareraient une offre alléchante pour le convaincre de rejoindre le Moyen-Orient.

La Saudi Pro League a déjà attiré de nombreux grands noms au Moyen-Orient, tels que Ronaldo, Karim Benzema, Ruben Neves, Neymar et Sadio Mané. Dembélé est désormais la dernière cible de choix et, selon Sky Sports News, des « prises de contact préliminaires » en vue d'un éventuel transfert cet été ont déjà été effectuées. Dembélé serait actuellement concentré sur la saison en cours avec le PSG et se consacrerait ensuite à la Coupe du Monde cet été. L'international français a déjà admis viser la gloire en Amérique du Nord, au Mexique et au Canada cet été, déclarant à CNN : « Nous savons ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout et nous allons tout faire pour ramener le trophée à la maison. Nous savons que nous avons une mission aux États-Unis. Nous parlons de cette Coupe du Monde depuis longtemps et je pense que nous serons prêts.»

Cependant, l'avenir de Dembélé sera probablement scruté de près après le tournoi, d'autant plus qu'il ne lui restera que deux ans de contrat avec le PSG.

Le transfert choc de Dembélé serait « le plus important depuis Ronaldo »

Kaveh Solhekol de Sky Sports News a donné son avis sur ces spéculations : « Si cela se concrétise, ce serait le plus gros transfert pour l'Arabie saoudite depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Les clubs de la Saudi Pro League anticipent un mercato estival chargé et Ousmane Dembélé fait partie des joueurs qu'ils souhaitent recruter. Est-ce possible ? Je pense que c'est peu probable, mais le paysage du football saoudien est en pleine mutation. Pendant longtemps, les clubs étaient financés et contrôlés par l'État. Puis, certains des plus grands clubs sont devenus la propriété du Fonds souverain. Aujourd'hui, les clubs s'ouvrent et attirent les investissements privés. Il ne s'agit donc pas seulement d'investissements publics saoudiens dans ces clubs et de transferts de stars, mais aussi d'investisseurs privés qui utilisent leurs propres fonds pour tenter de recruter des joueurs. Ils pourraient bien essayer de le signer, mais reste à savoir s'il voudra rejoindre l'Arabie saoudite au sommet de sa carrière. vu."