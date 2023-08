Le vice-président du FC Barcelone Rafa Yuste a confirmé que son club est en train de parachever le transfert d’Ousmane Dembélé au PSG.

La semaine dernière, 90 min annonçait que le PSG avait tout mis en œuvre pour conclure l’arrivée de l’ailier de l’équipe de France le 3 août dernier. Finalement les choses n’ont pas été accélérées.

Mais les choses devraient évoluer dans le dossier dans les prochaines heures. L’international français devrait arborer les couleurs du PSG. Rafa Yuste, le vice-président catalan a confirmé cette thèse ce mardi. « Nous sommes sur le point de résoudre l’accord Dembélé avec le Paris Saint Germain car toutes les parties veulent sceller dès que possible l’accord » a annoncé le dirigeant catalan qui ajoute « Dembélé n’est pas avec nous ce soir car nous espérons régler l’affaire bientôt » précise Yuste.

Une clause à la portée du PSG

La clause libératoire de Dembélé est de 50 millions d’euros. Cette somme est largement à la portée du PSG qui proposerait d’ailleurs un salaire consistant à l’ancien joueur du Borussia Dortmund.

Dembélé en quête de régul arité

Si son talent n’est plus à démontrer, Ousmane Dembélé à tout à prouver au PSG. L’attaquant français, freiné constamment par des blessures depuis le début de son aventure barcelonaise, doit légitimer son probable retour au PSG. Et ça passera forcément par l’enchaînement des matchs tout en étant décisif pour le club francilien. Tout compte fait, son hygiène de vie, ses faits et gestes seront scrutés à la loupe par les dirigeants parisiens qui ne veulent plus tolérer certains écarts désormais. Dembélé s’il est épargné par les blessures pourrait donc être le référent technique du PSG qui est en passe de perdre Kylian Mbappé.