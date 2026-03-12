Ousmane Dembélé à Manchester City, le transfert pharaonique

Dembélé sort d'une année sensationnelle, couronnée par le Ballon d'Or grâce à ses performances qui ont permis au PSG de remporter la Ligue des Champions la saison dernière.





Cependant, le joueur de 28 ans a connu une saison difficile cette année, ne disputant que sept matchs comme titulaire en Ligue 1, en raison de blessures et de tensions avec le club et son entraîneur, Luis Enrique.





Son contrat expirant en 2028, le PSG souhaite prolonger celui de Dembélé, mais les négociations n'ont pas progressé malgré les efforts récents, ce qui alimente les interrogations quant à l'avenir du Français au sein du club.





Les spéculations se sont intensifiées après la publication par le média espagnol SPORT d'une photo du directeur sportif de Manchester City, Viana, en compagnie de l'agent de Dembélé, Moussa Sissoko. Cette rencontre est présentée comme des « contacts de routine entre agents et grands clubs européens ».





Bien qu'aucune approche formelle n'ait encore été entreprise, l'article affirme que cette rencontre « pourrait être interprétée comme une première prise de contact pour explorer les possibilités du prochain mercato », même si un transfert de Dembélé s'avérerait « complexe » pour City.





Dembélé semble avoir perdu la confiance d'Enrique cette saison, et leurs relations se sont tendues après les récents propos de l'attaquant sur l'équipe, que son entraîneur a qualifiés de « nulles ».





Enrique et le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, ont tous deux insisté sur le fait qu'aucun joueur n'est « plus important que le club », dans le contexte des problèmes liés à Dembélé et à sa prolongation de contrat. Un départ houleux semble donc se profiler cet été.





Bien que Chelsea et Arsenal soient également intéressés par Dembélé, la rencontre de Viana avec l'agent du joueur pourrait indiquer que Manchester City a l'avantage dans cette course.





Cependant, selon SPORT, le PSG « n'envisage pas un départ facile » pour Dembélé et City devrait proposer « un investissement très important » pour conclure l'affaire – une option que le club parisien évaluera dans les prochains mois, avant l'ouverture du mercato estival.