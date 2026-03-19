Oumar Sako, le roc de Rostov que l'Europe commence à courtiser

Les championnats européens dits « de seconde zone » ou périphériques regorgent parfois de talents méconnus qui ne demandent qu'à éclore aux yeux du grand public. Loin de la surmédiatisation du Top 5 continental, certains joueurs y affichent un niveau de performance bluffant qui gagne à être mis en lumière. C'est précisément le cas d'Oumar Sako.

À 29 ans, ce robuste défenseur central s'est imposé comme l'une des valeurs sûres de la très rugueuse Première Ligue russe, sous les couleurs du FC Rostov. Son parcours, pourtant, n'a rien de l'autoroute classique du joueur issu d'un centre de formation prestigieux. Formé sur les terrains d'Abidjan en Côte d'Ivoire, passé par l'ASEC Mimosas, le Qatar puis la Bulgarie, Sako a dû cravacher pour gravir les échelons un à un. Aujourd'hui, cette progression de l'ombre commence à porter ses fruits.

Un profil athlétique qui stabilise Rostov

Du haut de son mètre quatre-vingt-onze, le droitier détonne par son impact physique. Dans un championnat russe réputé pour son âpreté, les observateurs locaux louent sa capacité à régner dans les airs et son intransigeance dans le un-contre-un. Mais le réduire à son seul gabarit serait une erreur. Très propre à la relance et épargné par les blessures, il enchaîne les prestations de haut vol, au point de figurer régulièrement parmi les défenseurs les mieux notés du pays. Il est tout simplement devenu la clé de voûte de l'arrière-garde de Rostov.

Rostov

La Turquie a tenté le coup cet hiver

Forcément, une telle régularité finit par alerter les cellules de recrutement. Lors du dernier mercato hivernal, le téléphone de son agent a chauffé, avec un intérêt particulièrement prononcé venu de Turquie. Des écuries de Süper Lig comme Trabzonspor, Konyaspor et le Fatih Karagümrük sont concrètement passées à l'offensive. Mais Rostov a fermé la porte à double tour. Actuellement englué dans une délicate course pour le maintien et confronté à des contraintes financières, le club russe savait pertinemment qu'il lui serait impossible de dénicher un remplaçant d'une telle fiabilité à bas coût en pleine saison.

Capitaine et buteur providentiel avec le Niger

Son changement de statut en club trouve un écho direct sur la scène internationale. S'il avait fait une courte apparition sous le maillot ivoirien en 2019, Sako a finalement choisi de défendre les couleurs du Niger en mai dernier. Et l'adaptation a été immédiate. Rapidement promu capitaine du Mena national, le central n'hésite pas à se muer en buteur, comme l'a prouvé sa réalisation décisive face au Ghana lors des éliminatoires. Ses coéquipiers décrivent un homme de devoir, discret et humainement très apprécié dans le vestiaire, qui change radicalement de visage pour imposer sa loi une fois le coup de sifflet donné.

Un été qui s'annonce charnière

L'immédiat, pour Oumar Sako, consiste à sauver la tête du FC Rostov dans l'élite. Mais la suite de sa carrière semble déjà s'écrire avec un cran d'ambition supplémentaire. Sous contrat jusqu'en 2027, le défenseur a largement prouvé qu'il avait les épaules pour voir plus haut. Qu'il rejoigne un cador du championnat russe ou qu'il tente enfin l'aventure dans une ligue ouest-européenne plus exposée, le prochain marché estival devrait être celui de la confirmation. Une juste récompense pour un joueur qui a pris son temps, mais qui ne laisse plus personne indifférent aujourd'hui.