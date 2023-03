Ouch ! La punchline de Ten Hag sur Cristiano Ronaldo qui fait très mal

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, s'est exprimé sur la décision de virer Cristiano Ronaldo du club après son interview explosive.

Ronaldo a quitté United en novembre après une interview télévisée tristement célèbre avec Piers Morgan, dans laquelle il critiquait le club. Ten Hag s'est exprimé sur le départ de la superstar portugaise et a assuré qu'il n'était pas inquiet de la décision de le laisser quitter Old Trafford.

"J'avais mes raisons. Elles étaient évidentes et je connaissais aussi les conséquences. Cela aurait pu avoir un résultat négatif. C'est toujours possible dans le football. Mais je ne m'inquiète pas. Je dors bien aussi, même pendant ces nuits-là. Je dois prendre des décisions pour faire avancer le club et l'équipe", a-t-il déclaré.

Ten Hag n'a pas perdu le sommeil

"C'est mon travail et c'est la responsabilité que j'ai - et je dois assumer ces décisions. Je dois faire face aux conséquences et à l'impact de mes décisions, non seulement à court terme mais aussi à plus long terme. Bien sûr, vous n'avez pas toujours beaucoup de temps. À l'époque, je me souviens que nous avions dix jours pour réfléchir au meilleur choix possible. Il faut toujours penser de manière stratégique.

Depuis, Ten Hag a permis à United de remporter son premier trophée en six ans en battant Newcastle en Carabao Cup. Les Red Devils sont également en quart de finale de la FA Cup, en huitième de finale de l'Europa League et occupent la troisième place de la Premier League sous la direction du Néerlandais.