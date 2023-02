Oubliez Mbappé, le Real Madrid fonce sur Lautaro Martinez

Karim Benzema a été un excellent serviteur du Real Madrid tout au long de ses 14 années de carrière au Santiago Bernabeu.

Cependant, sa forme physique décline. L'ancien international français a manqué plusieurs matches avec le Real Madrid cette saison en raison de diverses blessures. Le calendrier de plus en plus serré n'a pas aidé, et l'on craint pour sa forme physique à long terme.

Mbappé reste à Paris

L'émergence d'Alvaro Rodriguez ces dernières semaines devrait soulager Benzema, mais comme il n'a que 18 ans, un attaquant pourrait être recruté cet été. Fichajes rapporte que Romelu Lukaku est devenu une cible pour le Real Madrid, tandis que Todofichajes indique que son coéquipier à l'Inter Milan, Lautaro Martinez, est également une considération.

Lukaku est prêté par Chelsea aux Nerazzurri cette saison, et on s'attend à ce qu'il ne soit plus en faveur à son retour, ce qui pourrait permettre une transaction à prix réduit. Cependant, on ne peut pas en dire autant de Martinez, bien que l'Inter ait des problèmes financiers et qu'une vente soit possible.

Il reste à voir si le Real Madrid signera un attaquant cet été, mais avec leur politique de transfert qui tend à signer de jeunes talents plutôt que des joueurs confirmés, un transfert pour Martinez ou Lukaku a peu de chances de se concrétiser.