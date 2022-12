Oubliez Mbappé ! La cible prioritaire du Real Madrid connue

GOAL peut confirmer que le Real Madrid donnera la priorité à un accord pour Jude Bellingham en 2023

Bellingham fait partie du futur plan du Real Madrid pour le milieu de terrain.

Le joueur veut rejoindre Bernabeu

Dortmund exigera plus de 120 millions d'euros l'été prochain.

Le plan prévoit que Bellingham soit aligné aux côtés d'Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga et Federico Valverde, créant ainsi un milieu de terrain de classe mondiale pour la prochaine décennie, à la hauteur de Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric. Bien qu'une autre superstar de la Coupe du monde soit liée aux Blancs en la personne d'Enzo Fernandez - dont la clause libératoire a déjà été activée par Chelsea - GOAL croit savoir que Bellingham a toujours été en tête de la liste de Madrid, indépendamment de leur intérêt pour le milieu de terrain de Benfica.

La même chose peut être dite pour Liverpool, qui a également été lié à des mouvements pour Fernandez et Bellingham, mais qui verrait ce dernier transfert comme préférable. L'équipe de Jurgen Klopp cherche à ajouter Cody Gakpo à son effectif et aurait fait appel à Jordan Henderson, le coéquipier anglais de Bellingham, pour tenter de convaincre le milieu de terrain du Borussia Dortmund de rejoindre la Mersey. Cependant, GOAL a appris que Bellingham a déjà fait part à son entourage de son désir de rejoindre la capitale espagnole.

GOAL a initialement rapporté que Madrid avait libéré un espace pour Bellingham en octobre, et ils ont devancé Liverpool dans la course pour sa signature plus tôt ce mois-ci. Tout transfert vers le Real Madrid se concrétiserait l'été prochain, et Dortmund se résignerait à perdre un atout précieux - qui compte déjà neuf buts et trois passes décisives toutes compétitions confondues cette saison - pour lequel ils chercheraient à engranger un joli bénéfice. Bellingham a signé pour 25 millions d'euros (22 millions de livres) en provenance de Birmingham City en juillet 2020, mais le club allemand exigera probablement au moins 120 millions d'euros (105,7 millions de livres) pour le joueur de 19 ans.