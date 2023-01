Où suivre le tirage au sort des 8es de finale de Coupe de France?

Ce lundi 23 janvier, les 16es de finale de la Coupe de France rendront leur dernier verdict. Mais où suivre le tirage au sort des 8es de finale?

On le sait : chaque année, la magie de la Coupe de France opère. Derrière cette expression, on reconnaît le fait que de nombreux clubs de Ligue 1 se sont régulièrement éliminés par des équipes de divisions (bien) inférieures. Cette saison, ce sont les 32es de finale qui s'étaient révélés être un véritable cimetière pour les clubs de Ligue 1 avec l'élimination de Montpellier, Clermont, Nice et Monaco.

Mais ces 16es de finale se sont, jusqu'ici, montrés plus calmes puisque tous les favoris se sont qualifiés pour le tour suivant. L'OM, l'OM, le Paris FC, Reims et Toulouse sont en effet passés sans trembler tandis que Lorient, Angers, Grenoble et Rodez ont assumé leur statut. Ces 16es de finale se termineront en beauté avec le déplacement du PSG au Pays de Cassel ce lundi 23 décembre à 20h45. Le tirage au sort des 8es aura lieu juste avant le match : à 19h sur la chaîne BeIn Sport 1.