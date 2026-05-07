Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ted Lasso Jason Sudeikis Hannah WaddinghamApple TV+/GOAL composite
Watch Ted Lasso on Apple TV
Ryan Kelly

Traduit par

Où regarder Ted Lasso et comment visionner la série en streaming

Premier League
Crystal Palace

Tout ce que vous devez savoir sur la série comédie-drame sportive « Ted Lasso », ainsi que les plateformes où la visionner.

« Ted Lasso » est une série dramatique et comique sur le sport, récompensée par un Emmy Award, mettant en vedette Jason Sudeikis, Hannah Waddingham et Brett Goldstein. La série suit les péripéties de l'entraîneur Lasso, qui tente de mener à bien l'équipe fictive de Premier League, l'AFC Richmond, malgré son manque d'expérience dans le football.

Depuis son arrivée à l’écran en 2020, la série a récolté de multiples récompenses, et les deux premières saisons ont consolidé le statut culte de Lasso et de l’AFC Richmond, au point de voir les fans arborer leurs maillots et de les retrouver dans FIFA 23.

GOAL vous propose un guide complet : plateformes de diffusion, liste des épisodes, casting et autres informations essentielles.

La saison 4 de Ted Lasso est officiellement confirmée.

Apple TV a officialisé la date de lancement de la saison 4 : le premier épisode sera proposé à l’échelle mondiale le 5 août 2026, suivi d’un nouvel épisode chaque mercredi jusqu’à la conclusion de la saison, le 7 octobre.

Selon Apple TV, cette saison verra Ted Lasso « relever son plus grand défi à ce jour : entraîner une équipe de football féminin de deuxième division. Au fil de la saison, Ted et le groupe apprendront à se lancer sans réfléchir, en prenant des risques qu’ils n’auraient jamais imaginés. »

De nouveaux venus dans le casting, tels que Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern et Grant Feely, rejoindront les héros de la série qui font leur retour, notamment Hannah Waddingham, lauréate d’un Emmy Award, Juno Temple, Brett Goldstein, également lauréat d’un Emmy Award, Brendan Hunt et Jeremy Swift. En plus d’être la star de la série, Sudeikis en est le producteur exécutif.

Où voir Ted Lasso

La série « Ted Lasso » est disponible sur Apple TV. Pour y accéder, les abonnés doivent souscrire un forfait à 12,99 $ par mois (9,99 £ au Royaume-Uni) après une période d’essai gratuite de sept jours.

Regardez Ted Lasso sur Apple TV dès maintenant.

Apple TV est préinstallé sur les MacBook, iPhone et iPad, et il figure également sur la plupart des téléviseurs connectés, consoles de jeux, appareils de streaming et ordinateurs. Vous pouvez aussi y accéder directement via un navigateur à l’adresse tv.apple.com.

Ted Lasso est-il disponible sur Netflix ou Amazon Prime ?

La série n’est pas disponible sur Netflix ni sur Amazon Prime ; elle est pour l’instant diffusée en exclusivité sur Apple TV.

Bande-annonce de la saison 1 de Ted Lasso

Bande-annonce de la saison 2 de Ted Lasso

Bande-annonce de la saison 3 de Ted Lasso

Tout ce qu’il faut savoir sur la saison 3 de Ted Lasso se trouve ici.

Liste des épisodes de Ted Lasso

Les nouveaux épisodes de « Ted Lasso » sont généralement diffusés à raison d’un par semaine. Toutefois, il arrive ponctuellement que plusieurs épisodes soient mis en ligne simultanément, comme ce fut le cas pour les trois premiers de la saison 1.

Le pilote a été diffusé le 14 août 2020. La saison 1 comprend 10 épisodes, tandis que les saisons 2 et 3 en comptent 12 chacune. Retrouvez ci-dessous la liste complète des épisodes.

SaisonNuméro d'épisodeÉpisodeDate de diffusion
11Pilote14 août 2020
12Biscuits14 août 2020
13Trent Crimm – The Independent14 août 2020
14Pour les enfants21 août 2020
15Les traces de bronzage28 août 2020
16Deux as4 septembre 2020
17Rendons à Rebecca sa grandeur d’antan11 septembre 2020
18Les Diamond Dogs18 septembre 2020
19Toutes mes excuses25 septembre 2020
110L'espoir qui te tue2 octobre 2020
211Au revoir Earl23 juillet 2021
212Lavande30 juillet 2021
213Faites ce qu’il y a de mieux à faire6 août 2021
214Carol of the Bells13 août 2021
215Rainbow20 août 2021
216Le Signal27 août 2021
217Headspace3 septembre 2021
218Manchester City10 septembre 2021
219Beard After Hours17 septembre 2021
220Pas de mariages ni d’obsèques24 septembre 2021
221Le train de minuit pour Royston1er octobre 2021
222Renverser la pyramide du succès8 octobre 2021
323Ça sent bon l'esprit Ted15 mars 2023
324(Je ne veux pas aller à) Chelsea22 mars 2023
3254-5-129 mars 2023
326Grande Semaine5 avril 2023
327Signes12 avril 2023
328Tournesols19 avril 2023
329Les liens qui nous unissent26 avril 2023
330Nous n'aurons jamais Paris3 mai 2023
331La Locker Room Aux Folles10 mai 2023
332Pause internationale17 mai 2023
333Mom City24 mai 2023
334Au revoir31 mai 2023
  • Guide des épisodes de Ted Lasso – saisons 1, 2 et 3
  • Tout ce qu’il faut savoir sur la saison 4 de Ted Lasso

Qui figure au générique de Ted Lasso ?

Hannah Waddingham Jason Sudeikis Brett Goldstein Ted Lasso Season 3Getty

Jason Sudeikis incarne le personnage principal éponyme, Ted Lasso, tandis qu’Hannah Waddingham interprète Rebecca Welton, propriétaire de l’AFC Richmond. Brett Goldstein prête ses traits au capitaine de l’équipe, Roy Kent, inspiré en partie de l’ancien capitaine de Manchester United Roy Keane. Maximilian Osinski campe quant à lui Zava, dont l’apparence et les manières évoquent fortement Zlatan Ibrahimovic.

Voici l’effectif principal de la série Ted Lasso :

ActeurPersonnage
Jason SudeikisTed Lasso
Hannah WaddinghamRebecca Welton
Jeremy SwiftLeslie Higgins
Phil DunsterJamie Tartt
Brett GoldsteinRoy Kent
Juno TempleKeeley Jones
Nick MohammedNate Shelley
Brendan HuntCoach Beard
Toheeb JimohSam Obisanya
Cristo FernandezDani Rojas
Anthony HeadRupert Mannion
Kola BokinniIsaac McAdoo
James LanceTrent Crimm
Sarah NilesDr Sharon Fieldstone
Maximilian OsinskiZava

Où se trouvent les lieux de tournage de Ted Lasso ?

Ted Lasso Selhurst Park RichmondTed Lasso

La série « Ted Lasso » a été tournée sur place au Royaume-Uni, les producteurs ayant tenu à restituer fidèlement le contexte anglais en utilisant de véritables stades de football et des scènes de rue.

Parmi les enceintes présentées, on retrouve Wembley, Selhurst Park (qui accueille l’AFC Richmond) et Craven Cottage, utilisé comme doublure de Goodison Park. Le SkyEx Community Stadium, antre du club amateur Hayes & Yeading, a également servi pour certaines scènes.

  • Le guide GOAL des lieux de tournage de Ted Lasso

En savoir plus sur Ted Lasso sur GOAL

  • Quelle est la chanson thème de Ted Lasso ?
  • Visiter les lieux de tournage de Ted Lasso
  • Le personnage de Roy Kent s’inspire-t-il de Roy Keane ?
  • Les meilleures citations de Ted Lasso
  • L’AFC Richmond est-elle une équipe qui existe vraiment ?

La série est disponible sur Apple TV ; profitez-endès maintenant.