Où regarder Ted Lasso et comment visionner la série en streaming

« Ted Lasso » est une série dramatique et comique sur le sport, récompensée par un Emmy Award, mettant en vedette Jason Sudeikis, Hannah Waddingham et Brett Goldstein. La série suit les péripéties de l'entraîneur Lasso, qui tente de mener à bien l'équipe fictive de Premier League, l'AFC Richmond, malgré son manque d'expérience dans le football.
Depuis son arrivée à l’écran en 2020, la série a récolté de multiples récompenses, et les deux premières saisons ont consolidé le statut culte de Lasso et de l’AFC Richmond, au point de voir les fans arborer leurs maillots et de les retrouver dans FIFA 23.
GOAL vous propose un guide complet : plateformes de diffusion, liste des épisodes, casting et autres informations essentielles.
La saison 4 de Ted Lasso est officiellement confirmée.
Apple TV a officialisé la date de lancement de la saison 4 : le premier épisode sera proposé à l’échelle mondiale le 5 août 2026, suivi d’un nouvel épisode chaque mercredi jusqu’à la conclusion de la saison, le 7 octobre.
Selon Apple TV, cette saison verra Ted Lasso « relever son plus grand défi à ce jour : entraîner une équipe de football féminin de deuxième division. Au fil de la saison, Ted et le groupe apprendront à se lancer sans réfléchir, en prenant des risques qu’ils n’auraient jamais imaginés. »
De nouveaux venus dans le casting, tels que Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern et Grant Feely, rejoindront les héros de la série qui font leur retour, notamment Hannah Waddingham, lauréate d’un Emmy Award, Juno Temple, Brett Goldstein, également lauréat d’un Emmy Award, Brendan Hunt et Jeremy Swift. En plus d’être la star de la série, Sudeikis en est le producteur exécutif.
Où voir Ted Lasso
La série « Ted Lasso » est disponible sur Apple TV. Pour y accéder, les abonnés doivent souscrire un forfait à 12,99 $ par mois (9,99 £ au Royaume-Uni) après une période d’essai gratuite de sept jours.
Apple TV est préinstallé sur les MacBook, iPhone et iPad, et il figure également sur la plupart des téléviseurs connectés, consoles de jeux, appareils de streaming et ordinateurs. Vous pouvez aussi y accéder directement via un navigateur à l’adresse tv.apple.com.
Ted Lasso est-il disponible sur Netflix ou Amazon Prime ?
La série n’est pas disponible sur Netflix ni sur Amazon Prime ; elle est pour l’instant diffusée en exclusivité sur Apple TV.
Bande-annonce de la saison 1 de Ted Lasso
Bande-annonce de la saison 2 de Ted Lasso
Bande-annonce de la saison 3 de Ted Lasso
Tout ce qu’il faut savoir sur la saison 3 de Ted Lasso se trouve ici.
Liste des épisodes de Ted Lasso
Les nouveaux épisodes de « Ted Lasso » sont généralement diffusés à raison d’un par semaine. Toutefois, il arrive ponctuellement que plusieurs épisodes soient mis en ligne simultanément, comme ce fut le cas pour les trois premiers de la saison 1.
Le pilote a été diffusé le 14 août 2020. La saison 1 comprend 10 épisodes, tandis que les saisons 2 et 3 en comptent 12 chacune. Retrouvez ci-dessous la liste complète des épisodes.
|Saison
|Numéro d'épisode
|Épisode
|Date de diffusion
|1
|1
|Pilote
|14 août 2020
|1
|2
|Biscuits
|14 août 2020
|1
|3
|Trent Crimm – The Independent
|14 août 2020
|1
|4
|Pour les enfants
|21 août 2020
|1
|5
|Les traces de bronzage
|28 août 2020
|1
|6
|Deux as
|4 septembre 2020
|1
|7
|Rendons à Rebecca sa grandeur d’antan
|11 septembre 2020
|1
|8
|Les Diamond Dogs
|18 septembre 2020
|1
|9
|Toutes mes excuses
|25 septembre 2020
|1
|10
|L'espoir qui te tue
|2 octobre 2020
|2
|11
|Au revoir Earl
|23 juillet 2021
|2
|12
|Lavande
|30 juillet 2021
|2
|13
|Faites ce qu’il y a de mieux à faire
|6 août 2021
|2
|14
|Carol of the Bells
|13 août 2021
|2
|15
|Rainbow
|20 août 2021
|2
|16
|Le Signal
|27 août 2021
|2
|17
|Headspace
|3 septembre 2021
|2
|18
|Manchester City
|10 septembre 2021
|2
|19
|Beard After Hours
|17 septembre 2021
|2
|20
|Pas de mariages ni d’obsèques
|24 septembre 2021
|2
|21
|Le train de minuit pour Royston
|1er octobre 2021
|2
|22
|Renverser la pyramide du succès
|8 octobre 2021
|3
|23
|Ça sent bon l'esprit Ted
|15 mars 2023
|3
|24
|(Je ne veux pas aller à) Chelsea
|22 mars 2023
|3
|25
|4-5-1
|29 mars 2023
|3
|26
|Grande Semaine
|5 avril 2023
|3
|27
|Signes
|12 avril 2023
|3
|28
|Tournesols
|19 avril 2023
|3
|29
|Les liens qui nous unissent
|26 avril 2023
|3
|30
|Nous n'aurons jamais Paris
|3 mai 2023
|3
|31
|La Locker Room Aux Folles
|10 mai 2023
|3
|32
|Pause internationale
|17 mai 2023
|3
|33
|Mom City
|24 mai 2023
|3
|34
|Au revoir
|31 mai 2023
- Guide des épisodes de Ted Lasso – saisons 1, 2 et 3
- Tout ce qu’il faut savoir sur la saison 4 de Ted Lasso
Qui figure au générique de Ted Lasso ?Getty
Jason Sudeikis incarne le personnage principal éponyme, Ted Lasso, tandis qu’Hannah Waddingham interprète Rebecca Welton, propriétaire de l’AFC Richmond. Brett Goldstein prête ses traits au capitaine de l’équipe, Roy Kent, inspiré en partie de l’ancien capitaine de Manchester United Roy Keane. Maximilian Osinski campe quant à lui Zava, dont l’apparence et les manières évoquent fortement Zlatan Ibrahimovic.
Voici l’effectif principal de la série Ted Lasso :
|Acteur
|Personnage
|Jason Sudeikis
|Ted Lasso
|Hannah Waddingham
|Rebecca Welton
|Jeremy Swift
|Leslie Higgins
|Phil Dunster
|Jamie Tartt
|Brett Goldstein
|Roy Kent
|Juno Temple
|Keeley Jones
|Nick Mohammed
|Nate Shelley
|Brendan Hunt
|Coach Beard
|Toheeb Jimoh
|Sam Obisanya
|Cristo Fernandez
|Dani Rojas
|Anthony Head
|Rupert Mannion
|Kola Bokinni
|Isaac McAdoo
|James Lance
|Trent Crimm
|Sarah Niles
|Dr Sharon Fieldstone
|Maximilian Osinski
|Zava
Où se trouvent les lieux de tournage de Ted Lasso ?Ted Lasso
La série « Ted Lasso » a été tournée sur place au Royaume-Uni, les producteurs ayant tenu à restituer fidèlement le contexte anglais en utilisant de véritables stades de football et des scènes de rue.
Parmi les enceintes présentées, on retrouve Wembley, Selhurst Park (qui accueille l’AFC Richmond) et Craven Cottage, utilisé comme doublure de Goodison Park. Le SkyEx Community Stadium, antre du club amateur Hayes & Yeading, a également servi pour certaines scènes.
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