Où regarder l'Algérie aujourd'hui ? Diffusion TV et streaming dans le monde

Pour les fans de l'Algérie cherchant les meilleures options pour suivre les matchs, il existe plusieurs possibilités de diffusion TV et de streaming réparties à travers le monde. Pour ajouter un peu d'excitation, les parieurs peuvent tirer parti des bonus de paris sportifs, qui offrent un moyen de maximiser le potentiel de leurs paris.

Le match Algérie-Ouganda du mardi 14 octobre au stade Hocine Aït Ahmed de Tizi-Ouzou (18h00) oppose deux équipes aux objectifs radicalement différents pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Une Algérie déjà qualifiée

Les Fennecs abordent cette rencontre avec sérénité. Qualifiés depuis leur victoire 3-0 contre la Somalie, ils terminent premiers du groupe G avec 22 points et un bilan impressionnant de 22 buts marqués. Ce sera la cinquième participation de l'équipe nationale algérienne à un Mondial après 1982, 1986, 2010 et 2014. Le sélectionneur Vladimir Petkovic devrait profiter de ce dernier match pour tester de nouveaux joueurs, notamment le très médiatique Luca Zidane, dont la première convocation fait débat.

Pour l'Ouganda, deuxième avec 18 points, l'équation est cruciale. Les Cranes doivent absolument s'imposer et espérer figurer parmi les quatre meilleurs deuxièmes africains pour accéder aux barrages. Forts d'une série de trois victoires consécutives sans encaisser de but, ils restent néanmoins face à une mission quasi-impossible : battre l'Algérie par quatre buts d'écart pour garantir mathématiquement leur qualification.

Une première pour Zidane

Le match est marqué par plusieurs controverses. La convocation de Luca Zidane, fils de Zinedine, divise l'opinion publique algérienne. Certains y voient un "timing carriériste", tandis que d'autres rappellent le précédent réussi de Raïs M'Bohli en 2010. Les forfaits de Youcef Belaïli et Baghdad Bounedjah, blessés face à la Somalie, ouvrent des opportunités aux jeunes talents comme Anis Hadj Moussa et Ibrahim Maza.

À Tizi-Ouzou, l'ambiance reste festive malgré une célébration populaire moins enthousiaste qu'auparavant. L'Algérie, invaincue lors de ses quatre confrontations précédentes contre l'Ouganda, partira largement favorite pour conclure ces qualifications Coupe du Monde par une sixième victoire consécutive à domicile.

Un dernier test avant la grande aventure mondiale qui attend les Fennecs en 2026.