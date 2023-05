Où Lionel Messi jouera-t-il au FC Barcelone ? Xavi révèle ses plans

Xavi a expliqué comment il concevrait l'équipe de Barcelone si Lionel Messi revenait dans l'équipe catalane.

Lionel Messi fera-t-il son retour au FC Barcelone la saison prochaine ? Plus les jours passent et plus l'espoir des Catalans grandit de faire rentrer l'Argentin au bercail. Et forcément si le favori pour le prochain Ballon d'Or évolue au Barça la saison prochaine, le club catalan va devoir faire de la place à Lionel Messi sur le terrain et faire en sorte de trouver une tactique pour le mettre en valeur.

Messi ne change pas les plans de Xavi

Le manager du FC Barcelone, Xavi, a révélé où Messi jouerait pour son équipe si la superstar argentine faisait un retour féerique chez les Blaugrana. Le vainqueur de la Coupe du monde 2022 a été associé aux grands clubs espagnols alors que son contrat avec le Paris Saint-Germain expire cet été.

Selon Xavi, Messi pourrait occuper plusieurs postes dans son équipe et ferait partie intégrante du succès futur du FC Barcelone s'il revenait au Camp Nou. S'adressant à la publication espagnole Sport, l'ancien milieu de terrain du FC Barcelone a expliqué comment les Blaugrana adopteraient le même style de jeu, même après le retour de la Pulga : "Ce serait pratiquement la même chose, la même idée et le même modèle".

"Je ne demande pas à Messi et Dembélé de défendre comme Koundé"

"Leo pourrait jouer à différents postes, dans différentes positions : comme faux neuf, comme ailier, comme joueur intérieur, et même à la base pour faire la dernière passe", a ajouté l'Espagnol. De nombreuses critiques ont remis en question les capacités défensives de Messi et se sont demandées s'il conviendrait au système de Xavi dans une équipe de Barcelone qui aspire à la gloire européenne pour la campagne à venir.

Pour balayer ces allégations, Xavi a déclaré : "En fin de compte, on ne peut pas demander à Messi s'il est capable de se défendre. On ne peut pas demander à [Ousmane] Dembéle d'avoir le même niveau défensif que [Jules] Koundé". De nombreux rapports ont suggéré que Messi pourrait quitter le PSG à la fin de la saison et que le capitaine de l'Argentine a l'intention de rester en Europe pendant encore quelques saisons, ce qui pourrait exclure la possibilité qu'il rejoigne un club saoudien ou de MLS.

Xavi ayant laissé entendre que l'arrivée de Lionel Messi ne ferait que renforcer les poids lourds espagnols, le FC Barcelone ferait tout son possible pour ramener le meilleur joueur de son histoire en Catalogne.