Où en est Salah ? La composition du match Liverpool-Fulham

Arne Slot, l’entraîneur de Liverpool, a officialisé le onze de départ des Reds pour la 32^e journée de Premier League, qui les opposera à Fulham sur la pelouse d’Anfield.

Sous pression, les Reds doivent impérativement s’imposer pour préserver leurs chances de qualification en Ligue des champions, alors qu’ils occupent actuellement la cinquième place.

Mohamed Salah retrouve ainsi le onze de départ pour animer l’attaque aux côtés de Cody Gakpo et Rio N’Gomo, tandis qu’Hugo Ekitike commence sur le banc, une décision surprenante.

Composition de Liverpool :

Gardien : Mamardashvili.

Défense : Frimpong, Van Dijk, Konaté, Andy Robertson

Milieu de terrain : Dominik Szoboszlai – Curtis Jones – Florian Wirtz

Attaque : Mohamed Salah – Cody Gakpo – N’Gomo

Composition de Fulham :

Gardien : Bernd Leno

Défense : Castagne – Joachim Andersen – Calvin Bassey – Anthony Robinson

Milieu de terrain : Sander Berge, Alex Iwobi, Harry Wilson, Bobby De Cordova-Reid (« King ») et Alexander Bob.

Attaque : Rodrigo Menezes.