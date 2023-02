Où en est le Bayern à deux jours du PSG?

Alors que la rencontre de Ligue des Champions se profile, comment se porte le Bayern à deux jours du choc contre le PSG? Revue et analyse.

Après trois 1-1 consécutifs en Bundesliga, le Bayern a repris le chemin de la victoire ces deux dernières semaines. Mais, malgré le retour des succès (2-4 à Wolfsburg et 3-0 contre Bochum), les doutes sont encore bien présents en Bavière alors que se profile le déplacement à Paris pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions. À deux jours de ce choc européen, où en est le Bayern?

Des inquiétudes en pagaille

« Si nous jouons comme ça mardi, ce ne sera pas suffisant » a déclaré Julian Nagelsmann après la victoire contre Bochum. Une déclaration qui démontre les difficultés qu'il reste à dépasser pour le club bavarois. Ce samedi, le Bayern a fait face à une équipe fatiguée par sa rencontre épuisante de coupe contre Dortmund en semaine et qui n'a donc jamais su lui poser de problème. Difficile donc pour les Bavarois d'estimer la qualité de leur prestation vu l'absence d'adversité.

L'entraîneur allemand a précisé que « les six premières minutes ont été très bonnes avant une baisse d'intensité » et que le Bayern n'aurait pas pu inscrire le 2-0 (par Coman à la suite de passes dans les intervalles) « si Bochum ne nous avait pas laissé autant d'espaces ». Le coach du Rekordmeister en est persuadé : son équipe a manqué d'idées et de détermination dans le dernier tiers et a principalement marqué sur les erreurs de son adversaire.

Malgré la victoire, le jeu des hommes de Nagelsmann n'a en effet pas pleinement convaincu : trop peu de largeur, trop de lenteur dans les transitions, trop peu de créativité dans le dernier tiers, plusieurs pertes de balle inutiles. À la sortie de ce succès, l'entraîneur a même averti de la nécessité d'améliorer l'intensité du jeu contre Paris : « [un manque d'intensité] c'est ce qu'attend le PSG. Ils vont vouloir récupérer le ballon autour de la ligne médiane pour partir rapidement vers l'avant via des passes rapides. »

Du mieux sur plusieurs postes clés

Après avoir connu des flottements depuis la reprise post-Coupe du monde, la défense bavaroise montre enfin à nouveau un peu de solidité, que ce soit dans un système à 3 ou 4 défenseurs depuis la signature de João Cancelo. Le duo axial Dayot Upamecano-Mathijs De Ligt donne enfin satisfaction et Benjamin Pavard semble revenu à son niveau. Seul Alphonso Davies, de retour de blessure, reste encore un point d'inquiétude. Le Bayern doit surtout gommer ses périodes creuses lors desquelles il encaisse presque toujours en 2023.

Devant, Kingsley Coman apporte de nouvelles garanties. Déjà double buteur à Wolfsburg, le Français a à nouveau trouvé la marque en sortant du banc. C'est la première fois depuis un an et demi que l'ailier trouve les filets lors de deux matchs consécutifs de Bundesliga. Autre point offensif, l'entente toujours plus importante du trio Eric Maxim Choupo-Moting/Jamal Musiala/Leroy Sané qui se trouve de mieux en mieux et ouvre de plus en plus d'espaces les uns pour les autres.

Plus solides derrière et plus efficaces devant, les hommes de Julian Nagelsmann ont profité de leur week-end pour reprendre quelque peu confiance. Un élément mental très important pour aborder, au mieux, la rencontre importante contre le PSG mardi. Mais les Bavarois n'ont pu évacuer leurs doutes récurrents : problèmes de concentration, rythme trop lent et manque de créativité. Sur la balance finale, c'est pourtant bien le Bayern qui aborde la rencontre dans le meilleur état d'esprit.