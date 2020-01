Où Bruno Fernandes jouera-t-il à Manchester United ?

L'international portugais est sur le point de rejoindre Old Trafford contre 55 millions d'euros, où il devrait devenir le créateur des Red Devils.

La polyvalence de Bruno Fernandes sera mise à l'épreuve lorsqu'il commencera sa carrière à . Il devra d'abord s'adapter à un bond significatif de qualité. Bien qu'il y ait beaucoup de conjectures sur le niveau de la de cette année, il s'agit évidemment d'une compétition plus physique, plus rapide et plus exigeante sur le plan technique que la Primeira . L'intensité du pressing qu'il subira de la part des adversaires lorsqu'il sera en possession pourrait bien être un choc.

Pourtant, une chose qui ne changera pas pour Bruno Fernandes, c'est le sentiment d'espoir chez ses coéquipiers lorsqu'il monte sur le ballon. Fernandes était le joueur le plus important du Sporting; ce sera une histoire similaire chez United, du moins à court terme. Scott McTominay et Paul Pogba sont tous deux blessés depuis quelques mois, et les rushs de Marcus Rashford depuis l'aile ont été anéantis par sa récente blessure.

Malgré toutes les améliorations d'Anthony Martial cette saison, il reste irrégulier, tandis que Daniel James et Mason Greenwood sont trop inexpérimentés au plus haut niveau pour pouvoir compter sur eux pour marquer régulièrement. En l’absence de trois membres importants de l’équipe première, Bruno Fernandes aura pour rôle d'être le leader des six joueurs offensifs.

Harry Maguire est désormais capitaine du club et David de Gea est un gardien expérimenté, il n'y a donc pas de pénurie de leaders en défense, mais l'international portugais devra assumer la responsabilité de porter la menace créative de l'équipe. Cependant, avec Pogba et McTominay indisponibles, il n'est pas clair quel rôle exact il devrait jouer. En supposant qu'Ole Gunnar Solskjaer a l'intention de s'en tenir à trois milieux de terrain - un joueur de box-to-box, un milieu de terrain profond et un lien entre le milieu de terrain et l'attaque -, la composition exacte de l'équipe n'est pas claire.

On pense que Solskjaer était réticent à recruter Bruno Fernandes au club l'été dernier en raison de doutes à propos de sa tendance à protéger le ballon. Cela suggère que pour atténuer cette faiblesse, Fernandes sera invité à jouer en tant que joueur créatif, en haut du terrain. Étant donné qu'il est relativement plus rapide que la plupart des joueurs de United, il peut trouver que son replacement dans l'axe donne à Juan Mata la chance de revenir à son rôle sur l'aile droite, où il a été le plus efficace au cours de sa carrière à Manchester United.

Une telle configuration permettrait également à Ole Gunnar Solskjaer de reléguer Jesse Lingard sur le banc. L'international anglais a perdu la confiance du Norvégien cette saison, mais le manager est toujours régulièrement contraint de faire appel à lui. Pour l'instant, Nemanja Matic semble être le milieu de terrain privilégié pour occuper la place la plus basse étant donné sa capacité à donner des bons ballons et son manque de mobilité, l'énergie de Fred et la jeunesse d'Andreas Pereira en font les options évidentes pour le poste de box-to-box.

Lorsque Manchester United sera en possession de l'ensemble de son effectif, les rôles des joueurs pourront changer, mais Bruno Fernandes semble être le choix idéal pour occuper la place derrière les attaquants. Un joueur qui peut faire le lien entre Rashford à sa gauche, et Greenwood ou Martial devant lui, tirerait le meilleur parti de la capacité technique des joueurs. Trop souvent, l'équipe n'a pas réussi à briser les équipes au bloc bas, et l'ajout d'un joueur créatif supplémentaire permettrait à l'équipe de Solskjaer d'étirer les défenses et d'exploiter les petits espaces.

Il n'y a aucune garantie de succès, bien sûr, étant donné que Bruno Fernandes n'a encore rien fait pour prouver sa valeur, mais c'est une signature logique basée sur ses buts et ses statistiques avec le Sporting au cours des deux dernières saisons. En supposant que Pogba et McTominay retrouvent le chemin des terrains avant la fin de la saison, cela pourrait prendre encore un peu de temps avant de voir le meilleur de Bruno Fernandes, qui devrait bénéficier du jeu de passe tout aussi précis de Pogba et du volume de jeu de McTominay.

Cela ne veut pas dire qu'un milieu de terrain à trois avec Pogba, McTominay et Fernandes ne nécessiterait pas des réglages. Le positionnement de Pogba pourrait être particulièrement problématique. Le champion du monde, Pogba est le plus talentueux des trois. Il aime à la fois les passes vers l'avant dans la profondeur mais aussi se trouver dans la surface de réparation. Cependant, il a tendance à flâner dans le jeu sans le ballon quand il s'agit de faire le presing - alors quel rôle lui conviendrait le mieux?

Comme Pogba est habitué à exceller pour la plus en arrière au milieu de terrain, il serait probablement logique de lui demander de jouer plus profondément et de lui demander de choisir avec soin quand s'élancer. Mais il n'y a pas de solution évidemment parfaite, d'autant plus que McTominay n'a pas les compétences requises pour servir de milieu de terrain défensif. L'international écossais a parfois du sang-froid dans le tacle et dans les duels pour s'imposer à ses pairs. Son jeu de passe, cependant, est loin de la qualité de Pogba ou Fernandes, donc il sera probablement demandé d'être discipliné pour permettre à Fernandes de se concentrer sur la création d'occasions.

La seule question qui reste est de savoir ce qui arrivera à Fred à long terme. Premièrement, cela ne fait pas de mal d'avoir quatre milieux de terrain talentueux poussant pour trois places. Cela réduira les exigences physiques de chacun d'entre eux dans ce qui pourrait être une deuxième moitié de saison chargée. Deuxièmement, Fred et McTominay pourraient devenir le duo de milieu de terrain pour soutenir Fernandes, si Pogba partait cet été, comme prévu. Compte tenu de la forme des joueurs au cours de la saison, ce serait un plaisir rare pour Solskjaer d'avoir la chance de choisir ses meilleurs joueurs, plutôt que simplement ceux qui se montrent disposés à jouer et disponibles.

Pour l'instant, l'essentiel pour Bruno Fernandes est qu'il fasse ce qu'il sait faire sur le terrain et aliment les côtés. S'ils peuvent recommencer à gagner et faire pression sur au classement, lui et le reste de l'équipe auront la chance de s'améliorer à temps pour la saison prochaine. Sinon, le lent effondrement du club pourrait l'entraîner dans sa chute.