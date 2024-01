Osimhen ou Mbappé, le choix étonnant du Real Madrid

Cette année, le Real Madrid n'a pas l'intention de se laisser embobiner par Mbappé.

Le Real Madrid est définitivement intéressé par Kylian Mbappé cet été, mais certaines informations en provenance de la capitale espagnole indiquent qu'ils sont beaucoup moins enthousiastes qu'en 2022. Le Real Madrid n'a pas l'intention de tout miser sur une transaction, ni de se laisser embobiner par Mbappé.

En conséquence, l'attaquant de Manchester City Erling Haaland a été associé à un transfert vers les Blancs si les négociations avec Mbappé échouaient. FootballTransfers affirme que les membres du conseil d'administration du Real Madrid plaident en faveur d'un transfert de l'attaquant de Naples Victor Osimhen.

Les "têtes plus expérimentées et plus sages", comme on les appelle, estiment qu'Osimhen conviendrait beaucoup mieux au Real Madrid et à son style de jeu, étant donné que le grand Nigérian ressemble davantage à Karim Benzema, qui a quitté le club cet été. L'argent mis de côté pour Mbappé entre les primes à la signature et le salaire couvrirait probablement une transaction pour Osimhen également.

