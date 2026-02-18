Osimhen confirme des contacts avec un très grand d'Europe

L'international nigérian était fortement pressenti pour rejoindre plusieurs grands clubs européens l'été dernier, dont Chelsea et Manchester United, mais il a finalement signé à Galatasaray pour 75 millions d'euros après un prêt réussi au sein du club turc.

S'exprimant auprès du quotidien italien Gazzetta dello Sport avant le match de Ligue des Champions de Galatasaray contre la Juventus, Osimhen a admis : « Oui, tout comme j'aurais pu l'être dans deux autres grands clubs de Serie A aujourd'hui. Avant même le début des négociations avec Galatasaray, [Cristiano] Giuntoli m'a appelé pour me faire venir à la Juve.

« J'ai parlé à quelques personnes au club, et elles ont manifesté leur intérêt, mais je savais qu'il [Aurelio De Laurentiis] ne me laisserait pas partir. En tout cas, l'intérêt était bien présent. Et quand la Juve vous appelle, quoi qu'il arrive, il faut écouter. »

Malgré cela, son transfert à l'Allianz Stadium ne s'est jamais concrétisé et Osimhen a au contraire consolidé sa réputation d'attaquant de classe mondiale à Galatasaray.