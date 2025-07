Osimhen, ça passe ou ça casse

Trabzonspor vs Galatasaray

Victor Osimhen va avoir des discussions cruciales avec Galatasaray, alors que le champion turc cherche à faire un transfert spectaculaire depuis Naples.

Galatasaray a prévu une réunion importante avec Osimhen pour savoir si l'attaquant nigérian est prêt à quitter Naples, selon Hurriyet. Comme sa clause libératoire n'est plus valable, le club turc devra rouvrir les négociations avec Naples si Osimhen accepte le transfert.

Le joueur de 25 ans est la cible principale des Jaune et Rouge et sa décision déterminera toute la stratégie de transfert du club. S'il signe, le club concentrera le reste de son budget de transfert sur le renforcement d'autres secteurs. Dans le cas contraire, les fonds qui lui étaient alloués pourraient être affectés à d'autres postes. Bien que Gala soit prêt à le soutenir financièrement, Osimhen reste hésitant et attendrait une offre de la Premier League.

Osimhen a été le meilleur buteur de la Serie A lors de la saison 2022-23 et a aidé Naples à remporter son premier titre de champion depuis 33 ans. Il est depuis longtemps lié à des clubs de Premier League tels que Chelsea, Arsenal et Manchester United, mais aucune offre officielle n'a répondu à ses attentes.

L'article continue ci-dessous

Pas de Premier League pour Osimhen

Il a passé la saison dernière en prêt au club d'Istanbul et a marqué 26 buts en 30 matches de Super Lig, permettant à son équipe de remporter le titre de championne.

Galatasaray et Osimhen se rencontreront face à face au Nigeria ou en Europe la semaine prochaine. Une décision finale est attendue d'ici le 14 juillet. Si Osimhen donne son feu vert, les Yellow-Reds entameront de nouvelles négociations avec Naples pour finaliser le transfert.