Oscar Gloukh a eu un entretien constructif avec Jordi Cruijff et en retient une impression très nette

La première saison d’Oscar Gloukh à l’Ajax n’a pas répondu à ses attentes. Le milieu de terrain a donc sollicité un entretien avec le nouveau directeur technique, Jordi Cruijff, comme il l’a confié au journal Algemeen Dagblad.

Pourtant, ce tête-à-tête n’a presque pas abordé le jeu : il a surtout porté sur le parcours personnel du joueur. « D’après Cruijff, le tempérament israélien se rapproche de celui des Espagnols », résume Gloukh. « Nous gesticulons beaucoup et nous nous emportons vite. Jordi m’a dit : “Quand je te vois sur le terrain, je te comprends.” »

Le milieu de terrain s’est parfaitement reconnu dans ces propos et garde un excellent souvenir de cet échange. « C’est vrai. Parfois, j’ai peut-être l’air frustré ou déçu sur le terrain, mais c’est simplement la preuve de mon besoin de m’affirmer. »

Bien qu’il ait passé davantage de temps sur le banc qu’il ne l’aurait souhaité lors de sa première saison aux Pays-Bas, le milieu de terrain n’envisage pas de quitter l’Ajax pour autant. Il a au contraire profité de ses vacances pour se fixer de nouveaux objectifs, explique-t-il.

« Cette deuxième année, je dois m’imposer comme un titulaire indiscutable, c’est ma priorité. Je suis un joueur qui veut toujours le ballon, même avec un adversaire dans le dos. Je ne me cache jamais. Si je parviens à gagner la confiance de mes coéquipiers, tout ira bien. Je reste positif », assure Gloukh.

Un départ n’est donc absolument pas d’actualité. « Je me concentre entièrement sur l’Ajax. Je reste, à moins que le club n’en décide autrement. »

Mercredi, il était d’ailleurs titulaire lors de la rencontre amicale face au VfL Bochum (1-1) et a joué un rôle clé sur l’ouverture du score de Caio Henrique.