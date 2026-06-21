Oscar García quitte l'Ajax avec effet immédiat, a annoncé le club dimanche via ses canaux officiels. Le contrat de l'Espagnol courait jusqu'à la mi-2027, mais il a désormais été résilié.

Nommé entraîneur du Jong Ajax peu après l’arrivée de Jordi Cruijff au poste de directeur technique, il avait rapidement été promu.

Quelques mois avant la fin du championnat, Cruijff a écarté l’entraîneur intérimaire Fred Grim pour lui préférer García.

Sous sa direction, le club a terminé cinquième de la VriendenLoterij Eredivisie avant de s’imposer lors des barrages et de décrocher un billet pour le tour préliminaire de la Ligue des conférences.

L’arrivée de Míchel comme entraîneur principal début juin avait déjà placé l’avenir de García en suspens ; son départ est désormais acté. Le préparateur physique Enrique Sanz quitte également le club.