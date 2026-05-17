Óscar García effectue quatre changements dans le onze de l’Ajax

L'Ajax conclura sa saison dans l'Eredivisie « Vriendenloterij » en se rendant chez le SC Heerenveen dimanche. Une victoire est impérative pour décrocher un meilleur classement et ainsi faciliter son accès aux compétitions européennes la saison prochaine. Le onze amstellodamois est désormais connu : Óscar García a effectué les ajustements nécessaires.

Maarten Paes gardera les buts en Frise, avec Anton Gaaei à droite et Lucas Rosa à gauche dans la défense. Youri Baas, malgré une semaine de maladie, sera bien titulaire dans le Grand Nord. En charnière centrale, Ko Itakura remplace Josip Sutalo, jugé pas suffisamment en forme par le staff.

Au milieu, Jorthy Mokio sera épaulé par Davy Klaassen et Sean Steur, tandis qu’Oscar Gloukh et Youri Regeer commencent sur le banc.

Steven Berghuis évolue sur l’aile droite, tandis que Mika Godts, non sélectionné pour la Coupe du monde, occupe le couloir gauche. En pointe, Wout Weghorst remplace Kasper Dolberg, touché au tendon d’Achille mais disponible en cours de rencontre.

Composition du sc Heerenveen :

Composition de l’Ajax : Paes ; Gaaei, Itakura, Baas, Rosa ; Mokio, Klaassen, Steur ; Berghuis, Weghorst, Godts.