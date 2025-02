Osasuna - Real Madrid : Où regarder le match, streaming gratuit, TV et compos

Osasuna accueille le Real Madrid pour un duel clé en Liga. Un match à enjeu pour les Merengues en quête de victoire après deux faux pas.

Real Madrid se déplace à El Sadar ce samedi pour affronter Osasuna, avec l'ambition de retrouver le chemin de la victoire en Liga après deux journées sans succès.

Osasuna rêve d'Europe malgré des hauts et des bas

Neuvièmes du classement avec 31 points, les hommes de Vicente Moreno nourrissent l'espoir d'accrocher une qualification européenne. Leur dernier match face à Majorque s’est soldé par un nul arraché dans les arrêts de jeu (1-1), symbolisant leur combativité actuelle. Invaincus lors de leurs quatre dernières rencontres, ils ont notamment battu la Real Sociedad à domicile début février, une victoire précieuse qui confirme leur solidité devant leur public. Osasuna vise une place dans le top 6, un exploit qu'ils n'ont plus réalisé depuis 2006. Cependant, leur historique contre le Real Madrid est inquiétant : cinq défaites consécutives, dont un lourd revers 4-0 au Bernabéu en novembre.

Le Real Madrid entre confiance et prudence

Fort de son succès 3-2 contre Manchester City en Ligue des champions mercredi, le Real Madrid arrive à Pampelune avec une dynamique contrastée. Le chef-d'œuvre de Jude Bellingham à la dernière minute a offert aux Merengues un avantage crucial pour le match retour, mais en Liga, la donne est différente. Un seul point pris lors des deux dernières journées, avec une défaite face à l'Espanyol et un nul dans le derby madrilène, a fragilisé leur avance. Carlo Ancelotti sait que chaque point comptera dans une course au titre plus disputée que jamais, avec l'Atlético et le Barça à l'affût. Avec 22 points glanés en 12 déplacements, le Real affiche la deuxième meilleure performance à l'extérieur, mais Osasuna, cinquième meilleur bilan à domicile, sera un adversaire coriace. Une victoire est impérative pour maintenir leur position de leader et éviter de relancer leurs concurrents.

Ce duel promet intensité et enjeu, entre un Osasuna déterminé à briller et un Real Madrid en quête de stabilité nationale après son exploit européen.

Horaire et lieu du match Osasuna vs Real Madrid

LaLiga - LaLiga Estadio El Sadar

Le match de La Liga entre Osasuna et le Real Madrid se jouera à Estadio El Sadar à Pampelune, Espagne.

Il débutera à 16h15 le samedi 15 février, heure française.

Infos des équipes et groupes

Infos de l'équipe d'Osasuna

Osasuna sera privé de Raul García, toujours absent en raison d'un problème à la cheville, tandis que Boyomo ne sera pas disponible en raison d'une suspension après avoir reçu un avertissement juste avant son but le week-end dernier. Jorge Herrando devrait être intégré dans la défense à quatre, mais l'entraîneur José Ángel Ziganda pourrait maintenir le même onze de départ, avec Bryan Zaragoza et Rubén García opérant sur les ailes.

En attaque, Ante Budimir, qui a déjà inscrit 12 buts en championnat cette saison, mènera une fois de plus l'attaque.

Infos de l'équipe du Real Madrid

Le Real Madrid, quant à lui, reste privé de ses piliers défensifs Lucas Vázquez, David Alaba, Antonio Rudiger, Eder Militao, et Dani Carvajal en raison de blessures. Cependant, ils sont sortis indemnes de leur affrontement en milieu de semaine contre Manchester City, évitant de nouvelles préoccupations de condition physique.

Ancelotti est susceptible de conserver un onze de départ inchangé, ce qui signifie que Raul Asencio continuera de s'associer à Aurelien Tchouaméni au cœur de la défense en raison de la crise des blessures à Madrid. Dani Ceballos a su profiter de ses récentes opportunités et devrait conserver sa place au milieu de terrain, gardant potentiellement le vétéran meneur de jeu Luka Modric sur le banc une fois de plus.

Brahim Díaz, qui a eu un impact en sortant du banc contre City, est peu susceptible de percer dans le onze de départ, avec Rodrygo, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, et Jude Bellingham prêts à mener l'offensive de Madrid.

La forme des deux équipes

Face à face

Classement