Osasuna-Barcelone (2-2) : la jeunesse catalane y a cru...

Toujours en convalescence, le FC Barcelone n'est plus que l'ombre de lui-même depuis le début de l'exercice 2021-22. Appelé en renfort pour succéder à Ronald Koeman, Xavi Hernandez est arrivé pour orchestrer l'opération reconstruction. L'ancienne gloire des Catalans veut s'appuyer sur la jeunesse de la Masia. Et ce dès ce dimanche soir...



La jeunesse si chère à Xavi répond présent



Opposé à Osasuna à Pampelune, le FC Barcelone, privé de plusieurs cadres tels que Memphis Depay, Ansu Fati ou encore Pedri, s'en est remis à ses jeunes joueurs. Alors que le Français Samuel Umtiti était titulaire en défense centrale, les Blaugrana, tenus en échec (2-2), ont été bousculés par des locaux déterminés à profiter des lacunes barcelonaises.



Aligné au poste au milieu de terrain, c'est le jeune Nico Gonzalez qui est parvenu à ouvrir le score, servi par son partenaire Gavi (12e). Un choix payant de la part de Xavi Hernandez. Malheureusement, la joie a été de courte durée, puisque les locaux sont revenus au score dans la foulée. Sur un coup franc pour Osasuna, David Garcia Zubiria a profité d'une erreur de marquage pour s'élever au point de penalty et marquer de la tête (14e). Coup dur.



Le Barça rattrapé en toute fin de match



Au retour des vestiaires, c'est un autre jeune prospect qui a permis aux Catalans de passer devant au tableau d'affichage. À la réception d'un centre d'Ousmane Dembélé, le Marocain Abdessamad Ezzalzouli a expédié une merveille de reprise de volée dans la lucarne du portier adverse. Un premier but de toute beauté marqué le jeune espoir du Barça (49e).



Mais ce but n'a guère été synonyme de succès... En toute fin de rencontre, l'équipe de Xavi Hernandez est en effet retombée dans ses vieux travers. Luis Ezequiel Lavila en a profité pour tromper Marc-André ter Stegen (86e). Un match nul qui laissera des regrets au FC Barcelone, huitième de Liga avec 24 points au compteur. Forcément insuffisant...!