Origi va s'engager à l'AC Milan

Avec son départ, Origi mettra fin à son séjour de sept ans sur les bords de la Mersey. Bien qu'il n'ait jamais réussi à se faire une place dans le onze de départ, il a gagné le statut de héros culte au club avec quelques buts mémorables pour les Reds.

Selon le Guardian, un accord a été trouvé entre Milan et Origi, il ne manque plus que la visite médicale et la signature sur papier.

Un Origi légendaire

Les meilleurs moments d'Origi pour Liverpool ont eu lieu lors de leur retour historique face à Barcelone en demi-finale de la Ligue des champions 2019, en route pour remporter la compétition pour la septième fois de leur histoire. Il a également marqué un but de dernière minute à domicile contre Everton dans le derby de la Merseyside un an plus tôt.

En 107 apparitions avec le club, Origi a marqué 22 buts. Il pourrait faire une nouvelle apparition et marquer un autre but décisif lors de la dernière journée de la Premier League, alors que les Reds accueillent les Wolverhampton Wanderers, qui ont encore une chance de remporter le titre.

Le nouveau club d'Origi, l'AC Milan, est également en action dimanche sur le terrain de Sassuolo. L'AC Milan sait qu'il peut remporter son premier titre de Serie A depuis 2011 en obtenant un match nul et détrôner l'Inter, son rival dans la ville.